Akash ve Swathi için 1 milyar doların üzerinde anlaşma

The Defense Post'un haberine göre, Hindistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yerli üretim Akash füzelerinin, Hindistan Kara Kuvvetleri Hava Savunma Komutanlığının kuzey sınırları boyunca konuşlanmış 3'üncü ve 4'üncü alaylarında kullanılacağı belirtildi.

Kısa menzilli seyyar hava savunma sisteminin füzeler, geliştirilmiş fırlatıcılar, yer destek teçhizatı, araçlar ve altyapıyı içerdiği kaydedildi.

Açıklamada, tedarik edilecek yeni sistemlerde, önceki sistemlere göre daha gelişmiş "hedef tespit teknolojisi, azaltılmış ayak izi, 360 derece ateş yeteneği ve iyileştirilmiş altyapı" bulunacağı aktarıldı.

Yeni sistemin yerlilik oranının yüzde 82 olduğu, bunun 2026-2027'ye kadar yüzde 92'ye çıkarılacağı bilgisi paylaşıldı.

Hindistan Savunma Bakanlığı, Bharat Dynamics firmasıyla Akash için 81,6 milyar rupilik (yaklaşık 19 milyar Türk lirası), Swathi için de 9,9 milyar rupilik (yaklaşık 2,5 milyar Türk lirası) sözleşme imzaladı. Böylece Bakanlık yerli savunma sistemleri üreticisiyle toplamda 1 milyar doların üzerinde anlaşma yaptı.

- AKASH SİSTEMİ 64 HEDEFİ TAKİP EDEREK 12'SİNE ATEŞ AÇABİLİYOR

Hindistan Savunma Araştırma ve Geliştirme Teşkilatı (DRDO) tarafından geliştirilen Akash sisteminin seyir, balistik ve havadan karaya füzeler ile uçaklar gibi hava tehditlerini 30 kilometre menzilde ve 18 kilometre yükseklikte etkisiz hale getirebildiği belirtildi.

Her bir Akash bataryasında, bir Rajendra 3D pasif elektronik dizi radarı ve her biri 3 füze içeren 4 fırlatıcı bulunduğu kaydedildi.

Sistemin, aynı anda 64 hedefi takip ederek bunlardan 12'sini ateş altına alabildiği açıklandı.

- Silah tespit radarı da tedarik edilecek

Hindistan Savunma Bakanlığı, aynı firmadan düz arazide kullanılmak üzere Swathi Silahı Tespit Radarı tedarik edecek.

Yerli üretim radar sistemi, ateşlenen top, havan ve roketler gibi silahların yerini tespit ederek karşı saldırı için topçu sistemlerine iletiyor.

Hindistan Kara Kuvvetlerine, Haziran 2022'de dağlık bölgelerde kullanmak üzere 6 "Swathi Mark II" radarı tedarik edilmişti.