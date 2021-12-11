Akıllara durgunluk veren gelişme! ABD'de ölen proje, Çin'de dirildi

star.com.tr 11 Aralık 2021 Cumartesi 16:54 - Güncelleme: 11 Aralık 2021 Cumartesi 16:55

South China Morning Post'ta yer alan bir habere göre Çin, ABD'nin peşini bıraktığı teknolojiyi taklit ederek yüksek hızlar için kullanılabilecek bir hipersonik motor geliştirdi.



Haberde, hipersonik uçakların çoğunluğunun göbeklerinde motorlar bulunurken, deneysel motorların, uçağı iki tarafından desteklemesi beklendiği belirtildi.

Tasarımın, 1990'ların sonlarında NASA'nın hipersonik programının baş mühendisi olarak görev yapan Çinli Amerikalı Ming Han Tang tarafından tasarlandığı bildiriliyor.

Tasarımın en ilginç yönlerinden biri, daha düşük hızlarda motorların normal türbin jet motorları gibi çalışabilmesi. Ardından uçak ses hızının beş katına veya daha yüksek hıza ulaştığında, hareketli bileşenler olmadan yüksek hızlı bir moda geçmesi...

ÖLEN BOEİNG MANTA X-47C PROJESİ, ÇİN'DE Mİ DİRİLİYOR?

NASA, çift motorlu tasarımın aerodinamiği çok karmaşık olduğundan ve motorların hipersonik hıza geçtikten sonra tutuşup ateşleyemeyeceği gibi bazı temel sorunlar yanıtsız kaldığından, şu anda feshedilmiş Boeing Manta X-47C projesini nihayetinde tamamlayamadı.

ABD hükümetinin, teknik zorluklar ve maliyetler nedeniyle 2000'lerin başında Tang'ın tasarımını test etmek için oluşturulan programı iptal ettiği bildirildi.

SCMP'ye göre, prototip çalışması, Tang'ın bir şemasına dayanan ve çift yandan açılan hava girişine sahip bir prototip geliştiren profesör Tan Huijun liderliğindeki Nanjing Havacılık ve Uzay Bilimleri Üniversitesi'nden bir grup bilim adamı tarafından yapıldı.

Ekibin, prototipi Mach 4'ten Mach 8'e uçuş koşullarını birkaç saniye boyunca simüle edebilen bir rüzgar tünelinde test ettiği bildirildi. Motorların, tam da Tang'ın beklediği gibi, en zorlu uçuş koşullarında bile çalışabileceğini keşfettiler.

Tan ve meslektaşlarının Çin'de hakemli Journal of Propulsion Technology dergisinde yayınlanan bir makaledeki ifadelerine göre, çalışma mekanizmasını anlamak, Çin'deki hipersonik uçak ve motor gelişimine öncülük edebilir.

'İDEAL PERFORMANS' HENÜZ YAKALANMADI

Ancak, Tan ve meslektaşları, Tang'ın tasarımının kusursuz olmadığını da itiraf ediyor. Ekip, bilgisayar simülasyonu ve deneysel sonuçlara dayanarak, hava girişinin birkaç köşesinde güçlü türbülans meydana gelebileceğini ve uçuş stabilitesini tehlikeye atabileceğini düşünüyot. Sonuçlar, uçağın motorlarını boğmadan dik bir şekilde yükselme kabiliyetinin de benzer şekilde sınırlı olduğunu da gösteriyor.

Ve daha da önemlisi Çinli araştırmacılar, zemin deneyinin ortaya koyduğu gibi, çift motorlu mimari bazı avantajlarla uygulanabilir olsa bile, birçok zorluğun devam ettiğini vurguladı.

Çin'in hipersonik araçları ve silahları şu anda uçuşu başlatmak için bir roket kullanıyor.

Çinli uzay yetkililerinin 2035 yılına kadar, hipersonik uçuşlardaki roketlerin yerini alarak Mach 4'e kadar hıza ulaşabilen yeni nesil turbo jet motorlarında bir saat içinde Dünya'nın herhangi bir yerine on yolcu taşıyabilecek bir jet üretmeyi umduğu bildiriliyor.

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