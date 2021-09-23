‘Akıllı' otomatik tüfek geliştiriliyorlar

Sputnik 23 Eylül 2021 Perşembe 08:42 - Güncelleme: 23 Eylül 2021 Perşembe 08:42

Rus silah üreticisi Kalaşnikov şirketinden yapılan açıklamada, Rusya'da sinir ağı kullanacak yeni bir silahın geliştirildiği, tüfeğin kullanıcısına nişan almaya ve ateş etmeye yardım edeceği belirtildi.

Kalaşnikov Şirketi Baş Tasarımcısı Sergey Urjumtsev, Sputnik'e demecinde şirket bünyesinde geliştirilen yeni akıllı otomatik tüfeğin özelliklerini anlattı.

Urjumtsev, "Sistemin bazı unsurları geliştirilmiş durumda. Bunları ilk kez, bu yakınlarda Kubinka'da düzenlenen Army 2021 uluslararası askeri-teknik forumunda yapılan kapalı bir gösteri kapsamında, Rusya Savunma Bakanı dahil olmak üzere gösterdik" diye konuştu.

Rus yetkili, bu sistemlerin tanımlama, nişan alma ve hedef izleme süreçlerini, ayrıca ateş edilmesini neredeyse tamamen otomatikleştirmeyi mümkün kılan yapay zeka unsurlarına sahip olduklarını ifade etti.

Kalaşnikov, yeni ürünün seri numuneler seviyesine getirilmesi amacıyla Savunma Bakanlığı'na bir araştırma ve geliştirme üssü açmasını önerecek.

Yeni silah sisteminin hedefleri vurma olasılığını ve hızını arttırması gerektiğine dikkat çeken Urjumtsev, bunun için çeşitli optik ve elektronik cihazların silahla tek bir sisteme entegre edilmesi gerekeceğini, böylelikle sistemin sadece hedefe kilitlenme, nişan alma, düzeltmeleri hesaplamada yardım etmekle kalmayıp, aynı zamanda atış için en uygun zamanı da kendi seçeceğini vurguladı.

"Diğer bir deyişle modern teknolojiler, şu veya bu uzaklıkta bulunan hedefin belirli bir takım meteorolojik veya diğer koşullar altında imhasının garantilenmiş olacağı bir zamanda atış yapılmasını sağlıyor. Bununla birlikte nişancının, sadece tetiği çekerek söz konusu hedefe yönelik atışın yapılmasına izin vermesi gerekecek" diyen Urjumtsev, bir insanın gece vakti ya da kötü hava koşullarında bazı hedefleri tam olarak seçemediğini, eğitilmiş sinir ağlarının ise bu sorunu çözmeye adandığını sözlerine ekledi.