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AKINCI S-1'de seri üretim son aşamaya geldi: Bakan Varank yerinde inceledi

Bakan Varank, AKINCI S-1 seri üretimin son aşamaya gelmiş aracını inceledi. Gelişmeyi Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar duyurdu.

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VİDEOSU
AA08 Mart 2021 Pazartesi 07:37 - Güncelleme: 08 Mart 2021 Pazartesi 07:38
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AKINCI S-1 seri üretimin son aşamaya gelmiş birinci hava aracını inceledi.

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından #MilliTeknolojiHamlesi etiketiyle yaptığı videolu paylaşımda, "Sanayi ve Teknoloji Bakanımız @Varank tesislerimizi ziyaret ederek, #AKINCI S-1 seri üretimin son aşamaya gelmiş birinci hava aracını inceledi." açıklamasında bulundu.

Paylaşılan videoda ise Bakan Varank ve Bayraktar'ın AKINCI S-1'in üzerine çıkarak incelemelerde bulunduğu görüldü.

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