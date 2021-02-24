AKINCI TİHA'dan yeni görüntüler paylaşıldı: Yeme de yanında uç...

BAYKAR'ın resmi Twitter hesabından paylaşılan videoda, "Semalarımızda hür ve özgür..." notu düşüldü.
BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar da aynı görüntüleri şu notla paylaştı:
Bu ��'ları çok seviyorum...♥️— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) February 23, 2021
hani derler ya; yeme de yanında uç...
o yüzden başka açıdan bir daha...��#MilliTeknolojiHamlesi ✈������������ pic.twitter.com/CyukHpihfe
AKINCI TİHA'nın hava savunması yapabileceğini ifade eden BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, 6 adet Bayraktar AKINCI TİHA'nın güvenlik güçlerimize teslim edileceğini açıklamıştı.