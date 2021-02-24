AKINCI TİHA'dan yeni görüntüler paylaşıldı: Yeme de yanında uç...

BAYKAR'ın resmi Twitter hesabından paylaşılan videoda, "Semalarımızda hür ve özgür..." notu düşüldü.

BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar da aynı görüntüleri şu notla paylaştı:

Bu ��'ları çok seviyorum...♥️



hani derler ya; yeme de yanında uç...



o yüzden başka açıdan bir daha...��#MilliTeknolojiHamlesi ✈������������ pic.twitter.com/CyukHpihfe