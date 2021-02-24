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Savunma

AKINCI TİHA'dan yeni görüntüler paylaşıldı: Yeme de yanında uç...

Yerli ve milli olarak geliştirilen Akıncı TİHA'dan yeni görüntüler paylaşıldı.

24 Şubat 2021 Çarşamba 08:49 - Güncelleme: 24 Şubat 2021 Çarşamba 08:49
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BAYKAR'ın resmi Twitter hesabından paylaşılan videoda, "Semalarımızda hür ve özgür..." notu düşüldü.

BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar da aynı görüntüleri şu notla paylaştı:

SELÇUK BAYRAKTAR: AKINCI TİHA, HAVA SAVUNMASI YAPABİLECEK KAPASİTEDE

AKINCI TİHA'nın hava savunması yapabileceğini ifade eden BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, 6 adet Bayraktar AKINCI TİHA'nın güvenlik güçlerimize teslim edileceğini açıklamıştı.

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