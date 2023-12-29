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Savunma

AKYA hedefi 12'den vurdu! İşte o anlar

Türk mühendisleri tarafından geliştirilen milli torpido ‘AKYA', TCG Preveze denizaltısı tarafından gerçekleştirilen harp atışında hedefi tam isabetle vurarak imha etti.

IHA29 Aralık 2023 Cuma 09:40 - Güncelleme:
AKYA hedefi 12'den vurdu! İşte o anlar
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Savunma Sanayii Başkanlığı, sosyal medya hesabından milli torpido 'AKYA'nın hedefi tam isabetle vurarak imha ettiği anları paylaştı.

'Mavi vatan' vurgusu yapılan paylaşımda, "Mavi vatanın keskin kılıcı milli torpidomuz AKYA, TCG Preveze denizaltısı tarafından gerçekleştirilen harp atışında hedefi tam isabetle vurarak imha etti. Bu gurur tablosunda emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

  • AKYA
  • milli torpido
  • Savunma Sanayii Başkanlığı

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