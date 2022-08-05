Alman günlük gazetesi Welt'de çıkan haberde Türkiye'nin S/İHA üreticiliğinde dünyanın en etkin güçlerinden biri haline gelmesine değinildi.

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla ürettiği S/İHA'lar dünya çapında adından söz ettirmeye devam ediyor.

Baykar'ın ürettiği Bayraktar TB2'ler Azerbaycan'ın Karabağ zaferinde ve Ukrayna'nın Rusya'ya karşı verdiği mücadelede büyük rol oynadı.

Dünyada önde gelen birçok medya kuruluşunun da dikkatini çeken bu başarılar Alman Welt gazetesinde de yazıldı.

Welt gazetesinde çıkan "Türkiye'nin drone gücündeki inanılmaz yükselişi" başlıklı haberde, "Türkiye'nin; dünyanın en aktif S/İHA güçlerinden biri olması, Batı'da soğuk duş etkisine neden oldu. Zirâ kimse Türkiye'yi üst düzey askeri teknoloji üreticisi olarak hesaba katmıyordu. Türk drone Bayraktar TB2 sektörü değiştirdi. Ukrayna savaşında, Ukrayna ordusunun etkili bir silahı haline geldi." denildi.

DÜNYA BAYRAKTAR TB2'Yİ KONUŞUYOR

Ünlü Amerikan dergisi New Yorker, Türk insansız hava araçları Bayraktar TB2 'leri masaya yatırmıştı. Stephen Witt'in kaleme aldığı 'Savaşın Doğasını Değiştiren Türk İHA'sı' başlıklı makalede Bayraktar TB2'nin, Kuzey Afrika'dan Kafkasya'ya kadar birçok bölgedeki başarılarına dikkat çekilmişti.

ORDULARI İÇİN ÖRNEK ALDILAR

Bayraktar TB2, dünyadaki birçok ülkenin envanterine girmiş ve başarısıyla adından çokça söz ettirmişti. Bayraktar TB2'nin başarısını son olarak Fransa basını da gündeme getirdi. Basında yer alan haberde, Fransa kendi ordusu için Bayraktar TB2 benzeri silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) üretimine geçilmesi yönünde görüş bildirildiği bilgisine yer verildi.