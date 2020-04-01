Almanya Suudi Arabistan'da silah ambargosunu genişletiyor

01 Nisan 2020 Çarşamba 13:20 - Güncelleme: 01 Nisan 2020 Çarşamba 13:20

Berlin başlangıçta Suudi Arabistan'da toplam silah ihracatı yasağı uygulamıştı. Bu uygulama daha sonra tamamlanan sözleşmeler için bileşen ve yedek parça tedarikini kısıtlamalarına genişledi.

Birleşik Krallık ve Fransa gibi diğer Avrupa kökenli savunma üreticilerinden gelen ambargoyu kaldırma baskısına da direndi.

C4 Defence'da yer alan habere göre geçen ay, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan el Suud Almanya'yı ambargoyu kaldırmaya ikna etmek için başarısız bir çaba gösterdi.

Bakan DPA International’a verdiği röportajda, “Almanya'nın kendimizi savunma araçlarına ihtiyacımız olduğunu anladığını umuyoruz” dedi.

Bakan, Almanya’nın yasağı kaldırmayı reddetmesinin iki ülke arasında pozitif ilişkiler sağlanmasında tutarsız olduğunu da sözlerine ekledi.