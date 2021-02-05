05 Şubat 2021 Cuma 10:52 - Güncelleme: 05 Şubat 2021 Cuma 10:52

Türkiye'nin yerli ve milli olarak geliştirdiği silahlı ve insansız hava araçları, Almanya'da geniş yankı uyandırdı.

Almanya'nın sol görüşlü ve etkin yayın organlarından Junge Welt gazetesi, "Türkiye süper güç oldu" manşetini attı.

Bu duruma gerekçe olarak da "Batı'nın uyguladığı ambargolar" gösterildi.

Jungle Welt gazetesinde, "Her şey gayri resmi boykotla başladı. 2016 yılında Türkiye, NATO'dan savaş İHA'ları almak istedi. Ancak ABD ve İsrail, bunları tedarike etmedi. Sonra Türk firmaları işe koyuldu ve TAI-Anka ile Bayraktar İHA'ları, uluslararası sektörün en gelişmiş ürünleri oldu. Türkiye, bugün ambargo koyanlara minnettar." ifadeleri yer aldı.

Jungle Welt, Türk ve İsrail İHA'larının Karabağ Savaşı'nda belirleyici rol oynadığına dikkat çekerek, "Burada sadece bir savaş için silah üretme ve teslim etme yeteneği değil, aynı zamanda askeri açıdan umut verici bir şekilde kullanma yeteneği de görüldü. Bu da Ankara'ya bölgesel ortamda belirleyici ve gerçek güç artışı sağladı." diye yazdı.

TÜRK SİHA'LARINI ALMAK İSTİYORLAR

Dünya, gözlerini Suriye, Libya ve Karabağ'da destan yazan Türk SİHA'larına çevirmiş durumda. İngiltere, Sırbistan ve Kazakistan, Bayraktar TB2 SİHA satın almak istiyor. Ukrayna ise yeni Bayraktar SİHA'lar alacaklarını duyurdu.

İNGİLTERE'NİN TÜRKİYE BÜYÜKELÇİSİ CHİLCOTT: TÜRK SİHA'SI ALMAK İÇİN GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İngiltere Savunma Bakanı'nın Türk SİHA'larından çok etkilendiğini belirten İngiltere'nin Türkiye Büyükelçisi Dominick Chilcott, "İngiltere Türk İHA/SİHA'sı almak için Türkiye ile görüştü mü?" sorusuna 'Evet oldu. Ne olduğunu anlama aşamasında gerçekleşti bu görüşme' cevabını vermişti.