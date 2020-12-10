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Savunma

Almanya'dan Körfez ülkesine silah sevkiyatı: 31,4 milyon euro değerinde

Almanya, Katar'a hava savunma sistemi sevkiyatını onayladı. Katar, sözleşme kapsamında 31,4 milyon euro ödeyecek.

star.com.tr10 Aralık 2020 Perşembe 18:29 - Güncelleme: 10 Aralık 2020 Perşembe 18:29
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Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier'in, Federal Meclis Ekonomi Komitesi'ne yazdığı bir mektuba göre, Münih merkezli tank üreticisi Krauss-Maffei Wegmann (KMW), Katar'a 15  adet Gepard kundağı motorlu hava savunma sistemi satma izni aldı.

31,4 milyon euro değerindeki sözleşme, yedek teçhizatın yanında 16 bin mühimmat içeriyor.

Anlaşmanın esas amacının, Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 Dünya Kupası organizasyonlarında olası bir İHA saldırısına karşı yeni sistemleri kullanmak olduğu bildirildi.

star.com.tr

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