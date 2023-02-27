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Savunma

Almanya'dan Rusya'ya ''START'' çağrısı

Almanya Rusya'ya, ABD ile imzaladığı Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'na (Yeni START) geri dönmesi çağrısında bulundu.

AA27 Şubat 2023 Pazartesi 19:45 - Güncelleme:
Almanya'dan Rusya'ya ''START'' çağrısı
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Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Silahsızlanma Konferansı'nda konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Yeni START'ın ABD ve Rusya arasında kalan son nükleer silah kontrolü anlaşması olduğunu ifade etti.

Rusya'yı bu konuda ABD ile diyaloğu sürdürmeye davet eden Baerbock, Yeni START'ın ikili bir anlaşma olduğunu da hatırlatarak, "Ancak bu anlaşma aynı zamanda bu gezegendeki her devlet için küresel istikrar ve güvenliğin garantörüdür. Vladimir Putin'i Yeni START'a geri dönmeye ve ABD ile anlaşmaya ilişkin diyaloğu yeniden başlatmaya çağırıyoruz. Bunun tüm dünyada hepimizin yararına olacağına yürekten inanıyorum." dedi.

Baerbock, BM İnsan Hakları Konseyi'nin Ukrayna ile ilgili soruşturma komisyonunun görev süresinin uzatılmasını da istedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin ABD ile yapılan ve kıtalar arası nükleer balistik füze kabiliyetlerini dizginlemeyi amaçlayan Yeni START anlaşmasına katılımını askıya aldıklarını açıklamıştı.

- YENİ START ANLAŞMASI

ABD'nin Sovyetler Birliği ile 1991'de, Rusya Federasyonu ile 1993'te imzaladığı Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşmalarının (START 1 ve START 2) devamı olan "Yeni START" anlaşması, Washington ve Moskova arasında yürürlükteki son nükleer anlaşma olma özelliğini taşıyor.

Anlaşma, uzun menzilli nükleer silah başlıklarına ve füzelere kısıtlama getiriyor. 5 Şubat 2011'de yürürlüğe giren 10 yıllık anlaşmanın süresi 5 Şubat 2021'de sona eriyordu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, anlaşmayı 5 yıllığına uzatma kararını 29 Ocak 2021'de imzalamıştı. ABD yönetimi de anlaşmayı uzatma kararını 5 Şubat 2021'de bildirmişti.

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