Altay dünya basınında: Türk savunma sanayisinin mücevheri

Türkiye'nin üçüncü nesil ana muharebe tankı Altay, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) teslim edildi.

Sakarya'daki teslim töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

AL JAZEERA: TÜRKİYE'NİN MÜCEVHERİ

Al Jazeera Arapça, Altay tankının Türk ordusu için bölgede önemli bir güç noktası olacağını yazdı. Erdoğan'ın, tankı, "Türk savunma sanayisinin mücevheri" olarak nitelendirdiği belirtildi.

Haberde, konuya ilişkin şu ayrıntılara yer verildi:

Erdoğan, ülkesinin savunma sanayiinde dünyada ileri bir konuma sahip olduğuna dikkati çekti.

Savunma bütçesi, 2002'de 5.5 milyar dolar olan 62 projeden bugün 75 milyar dolarlık 750 projeye yükseldi.

"TARİHİ BİR AN"

Savunma alanında haberlere imza atan "Bulgarian Military" adlı internet sitesi, "Türk Silahlı Kuvvetleri'ni tarihi bir an bekliyor" diye yazdı.

Tankla ilgili testlerin önümüzdeki aylarda başlayacağı ve konuyla ilgili kaynakların, bu sürecin en az 16 ay süreceğini söylediği belirtildi ve şöyle denildi:

Altay tankı, ilk prototipin üretilmesinden bu yana geçen süre içinde modern muharebe ortamının koşullarına göre güncellendi.

Güncel teknolojiler ve yenilikler eklenerek muharebe kabiliyeti artırıldı. Milli tank, 'Yeni Altay' adıyla yeniden tanımlandı.

HEDEFLERİ YÜKSEK İSABETLE VURABİLECEK

Tankın atış kontrol sisteminin, bir lazer telemetre ve çok daha hassas bir görüntü sabitleme sistemi ile donatıldığı kaydedildi.

Bu sayede tankın, uzun mesafelerdeki hedefleri tespit edebileceğine ve savaş alanında karşılaşılabilecek tüm hedefleri yüksek isabet oranı ile vurabileceğine dikkat çekildi.

ESNEK MİMARİYE SAHİP

Tamamen Türk mühendisleri tarafından tasarlanan Yeni Altay tankı için "Diğer önemli özelliğinin de gelişen teknolojilere uyum sağlayabilen esnek bir mimariye sahip olması." denildi.

Bu özelliği sayesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gelecekte ihtiyaç duyabileceği farklı konseptlere göre modernize edilmesi amaçlandı.

Tüm yeni Altay tankları, simülatör sistemine sahip olacak ve Türk askerlerinin her ortamda komutanlarının kontrolünde eğitimlerini güçlendirecek.