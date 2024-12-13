BMC Savunma ve Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, dün fabrika inşaatını inceleyerek, inşaatın son durumuna dair görüntüleri ve duygularını paylaştı:

"Geriye bakınca, ömrüm dünyanın dört bir yanındaki yatırım sahalarımızda geçti. Bazen 'boş zamanlarınızda ne yaparsınız, hobileriniz nedir' diye sorarlar. Ben mutlu olmak için yatırım sahalarımızdan birine giderim ve orada öyle huzur bulurum, öyle mutlu olurum ki anlatmaya kelimeler yetmez.. Sanayi yatırımlarımız benim işim değil hayat amacım. Ancak hepsi bir yana, beni en heyecanlandıran, gururlandıran ve hatta varlığımı daha da anlamlandıran yatırımımız Ankara Kazan'daki BMC Motor/Tank ve Zırhlı araçlar üretim fabrikamız.. Daha dün oradaydım ve hissettiğim duygu ve onurun tarifi yok. Ülkemizin bir hayalinin daha gerçekleşmesinde azıcık da olsa katkımız olacaksa ne mutlu bizlere."

8 AYDA GÖRÜNÜR HALE GELDİ

BMC'nin Seri Üretim ALTAY Tankı'nı da üreteceği Ankara Kahramankazan'daki Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Zırhlı Araç Üretim Tesisi'nin temeli 11 Nisan 2024'te atılmıştı. Aynı alanda, tankın yerli motorunun da üretileceği BMC Power Fabrikası da bulunuyor.

Tasarım aşamasında Almanya'dan alınacak motor grubuna göre planlanan üretim, Almanya'nın engel çıkarması üzerine seri üretim gecikmiş, Güney Kore'den motor tedarik edilmişti.

Halen, BMC'nin Sakarya Arifiye tesislerinde üretilen ilk iki prototip ALTAY Ana Muharebe Tankı TSK envanterinde bulunuyor.

İlk etapta üretilmesi planlanan 250 adet ALTAY Tankı'nın 85 adedi için yine Kore üretimi motor kullanılacak ve bunlar tedarik edildi; kalan 165 adedinde ise halen BMC Power tarafından geliştirme ve test süreci devam eden yerli güç grubu kullanılacak.

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, en son 8 Kasım'da yaptığı açıklamada, Türkiye'nin jeopolitik konumu nedeniyle dışa bağımlılığın azaltılması gerektiğini belirterek, 1500 beygirlik güç grubunun geliştirildiğini ve test sürecinin başladığını duyurmuştu.

BMC Power ayrıca, deniz kuvvetlerinin ihtiyacı olan gemi motorları üretmek için de çalışma yapıyor.

HİDROJEN ENERJİSİ İÇİN AR-GE

Tosyalı ayrıca, yeni nesil güç sistemlerinde hidrojen kullanımı için teknoloji geliştirme çalışmaları yaptıklarını da belirterek. "Hidrojenle çalışan motorun olmaması için hiçbir sebep yok. Çünkü hidrojeni zaten üretme kabiliyetine şu an sahibiz. Önemli olan onu depolamak, onu iletebilmek ve kullanabilmek. Onun için de çalışmalarımız var. Farklı platformlarda bunların sonuçlarını göreceğiz" demişti.