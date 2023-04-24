Altay Tankı BATU'yla güçlenecek! SSB Başkanı İsmail Demir resmen duyurdu

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, uzun mesafede hedefleri tespit edebilecek Yeni Altay Tankı'nın, muharebe sahasında karşılaşılabilecek tüm hedeflere, hem hareket halinde hem de dururken yüksek atımda vuruş oranıyla angajman sağlayabileceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Milli Savunma Bakanlığının Arifiye yerleşkesinde düzenlenen "Yeni Altay Tankının Testler İçin TSK'ya Teslimi Programı"nda konuşan Demir, Türkiye'nin yerli ve milli modern ana muharebe tankı Yeni Altay'ın Mehmetçik ile buluştuğunu dile getirdi.

Demir, tankın testlerinin tamamlanması için Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildiğini belirterek, "Altay'ın içinden geçtiği süreçlerin büyük kısmını bilen ve yaşayan biri olarak, ortaya çıkan bu tankın gerçekten dünya üzerindeki en modern tanklardan biri olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yurt dışından teminde problem olan birçok alt sistem yerlileştirilmiş, güncellenmiş teknolojiler ve yenilikler eklenerek tankımızın muharebe kabiliyeti artırıldı." dedi.

Dijital teknolojilerin kullanımını artırdıkları Yeni Altay Tankı'nda atış kontrol sistemi, lazer mesafe ölçer ve daha hassas çalışan stabilizasyon sistemi gibi modern teknolojilerin yer aldığını aktaran Demir, "Bu sayede tank, uzun mesafelerde hedefleri tespit edebilecek ve doğru şekilde, muharebe sahasında karşılaşılabilecek tüm hedeflere, hem hareket halindeyken hem de dururken yüksek atımda vuruş oranı ile angajman sağlayabilecektir. Gelişmiş zırh modülleri ve Aktif Koruma Sistemi (AKKOR) ile oluşturduğumuz hibrit koruma konsepti de Yeni Altay Tankları'mızdaki yeniliklerden birisi oldu." diye konuştu.

Demir, ilk seri üretim teslimatlarının Güney Kore Cumhuriyeti'nden tedarik edilen güç gruplarıyla yapılan tankın üretimini, daha sonra, geliştirmesi süren 1500 beygirlik yeni güç grubu BATU'nun tamamlanmasıyla devam ettireceklerini kaydetti.

Altay Projesi'nde elde edilen teknolojik kazanımlarla mevcuttaki diğer tankların da modernizasyon işleminin devam ettiğine değinen Demir, şu ifadeleri kullandı:

"Bu aşamada aslında Altay'ın macerası ilginçtir. Prototip aşamasında hiçbir sorunla karşılaşmadığını düşündüğümüz Altay'ımız daha sonra çeşitli engellemeler ve ambargolarla karşılaşmaya devam etti ama bunlar 'kötü komşu ev sahibi yapar' zihniyetiyle, hem yerli güç paketimizi gerçekleştirmemizi hem de bir dizi alt sistemi hayata geçirmemizi sağladı."

Demir, kapasite ve birikimiyle her vatandaşı gururlandıran savunma sanayisine, bölgesel ve küresel çapta gösterilen ilgi ve alakanın bu başarıyı teyit ettiğini vurguladı.

Her geçen gün savunma sanayi ürünlerinin ihracatının arttığını aktaran Demir, "Bu yıl içerisinde hizmete alacağımız platformların da etkisiyle kara platformlarının bu artıştaki payının daha da fazla olacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.

Demir, kendi içinde ilkleri barındıran bu projelerin başarıyla yürütülmesini sağlayan tüm ekiplere teşekkür ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yükselecek Türkiye Yüzyılı'na, savunma sanayi olarak en büyük katkıyı sunacaklarına dair söz verdi.

YENİ NESİL ALTAY TANKI

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı projesiyle BMC Savunma tarafından üretilen yeni nesil Altay tankı, modern muharebe ortamının koşullarına uygun olarak yenilendi.

Birçok alt sistemi yerlileştirilen, güncellenmiş teknolojiler ve yenilikler eklenerek muharebe kabiliyeti artırılan Altay tankına, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) son yıllarda icra ettiği operasyonlar çerçevesinde edinilen tecrübelere ilişkin ilave özellikler kazandırıldı.

Bu çerçevede Altay'da, dijital teknolojilerin kullanımı artırıldı. Bu sayede tank, düşman unsurlarını tespit etmek, hedeflerini belirlemek ve ateş etmek için daha hassas ve hızlı şekilde kullanılabilecek.

Yeni Altay'ın atış kontrol sistemi, Lazer Mesafe Ölçer (LRF) ve daha hassas Görüntü Sabitleyici Stabilizasyon Sistemi gibi modern teknolojileri içeriyor. Bu sayede tank, uzun mesafelerde hedefleri tespit edebilecek ve doğru şekilde muharebe sahasında karşılaşılabilecek tüm hedeflere yüksek atımda vuruş oranıyla angajman sağlayabilecek.

Atış kontrol sistemi sayesinde ateş ve hareket kabiliyeti geliştirilen Altay tankı, engebeli arazide veya kaçınma manevrası yaparken hem hareket halindeyken hem de dururken yüksek isabet oranıyla hedeflerini ateş altına alabilecek.

Tankların en önemli 3 kabiliyetinden biri olan beka kabiliyeti, Yeni Altay'larda modüler olarak pasif koruma sağlamakta olan gelişmiş zırh modüllerinin ve aktif koruma sağlayan AKKOR Aktif Koruma Sistemi'nin eklenmesiyle 3+ Nesil tank olma özelliğine sahip oldu. Bu sayede HİBRİT koruma konsepti de yeni Altay tanklarıyla birlikte dosta güven düşmana korku salacak seviyeye geldi.

Türk mühendisler tarafından tasarlanan yeni Altay tankı, gelişen teknolojiye uyum sağlayabilecek esnek mimariye sahip. Bu özelliği sayesinde gelecek dönemlerde TSK'nın ihtiyaç duyabileceği farklı konseptlere uygun şekilde modernize edilebilmesi hedeflendi.

Yeni Altay'da 12,7 mm ve 7,62 mm silah sistemleri başta olmak üzere mühimmat rafları, kule çember dişlisi, rotor, düz periskoplar, nişancı ikinci derece yardımcı görüş sistemi, kayar bilezik, elle ateşleme sistemi, yakıt-ısıtma ve sintine pompaları, hidrolik pompalar, yol tekeri ve soğutma yeleği gibi sistemler de yerlileştirildi.

Ayrıca, yeni Altay tanklarının hepsi aynı zamanda birer simülatör sistemine sahip olacak ve her türlü ortamda askerlerin, komutanlarının kontrolünde modern, etkin ve ferdi seviyeden başlamak üzere eğitimlerini pekiştirecek.

Sadece atış performansıyla hareket kabiliyeti performanslarının geliştirilmesine yönelik üretilmiş olan 2 ön prototip tankla halihazırda devam eden testler kapsamında şu ana kadar yaklaşık 200'den fazla atış icra edildi. Binlerce kilometre değişik hava ve arazi koşullarında dayanıklılık testleri ön prototip Altay tanklarıyla icra edildi. 3+ Nesil Altay tankları, TSK'daki testlerinin tamamlanmasından sonra envantere alınmaya başlanacak.

İlk teslimatlar Kore Cumhuriyetinden tedarik edilen güç grubuyla yapılacak, müteakip dönemde 1500 bg'lik yerli güç grubu BATU'nun kalifikasyonunun tamamlanmasıyla Altay tankı, gücünü BATU Motor ve Transmisyondan alacak ve yerli güç grubuyla teslim edilmeye başlanacak.

Yeni Altay, daha yerli olarak, güncellenmiş teknolojisi, geliştirilmiş zırh sistemi, artırılmış hareket kabiliyeti ve modern atış kontrol sistemi ve eğitim sistem ve kabiliyetiyle TSK'nın ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış modern muharebe tankı olarak görev yapacak.