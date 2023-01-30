Altay tankı müjdesi! Kritik parça geliştirildi

Güney Kore (ROK) merkezli dongA.com'a göre, SNT Heavy Industries, Altay için 1.500 beygirlik otomatik şanzımanını ihraç edecek.

SNT Heavy Industries, kamuya açıklama yoluyla toplam 200 milyon avro (yaklaşık 270 milyar won) değerinde yerli 1.500 beygir gücünde bir otomatik şanzıman ihraç etmek için bir sözleşme imzaladığını açıkladı.

(ALTAY tankının şanzımanı için Güney Kore ile sözleşme imzalandı)

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gdh'ın derlediği habere göre, 2023'ten 2027 yılına kadar Altay ana muharebe tankları için 68.93 milyon euro değerinde yerli üretim şanzımanların BMC'ye tedarik edilmesi söz konusu.

Bu ihracat sözleşmesi, Altay'a SNT Heavy Industries'in otomatik şanzıman montajı yapıldıktan sonra sekiz ay boyunca yapılan dayanıklılık sürüş testi gibi test değerlendirmesinden geçilerek yapıldı.

2014 yılında SNT Heavy Industries, altı ileri ve üç geri vitesli tanklar için dünyanın ilk 1.500 beygir gücündeki otomatik şanzımanını geliştirdi ve tamamladı.