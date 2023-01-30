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Savunma

Altay tankı müjdesi! Kritik parça geliştirildi

Türkiye'nin ilk milli ana muharebe tankı Altay ile ilgili müjdeli haber geldi. Güney Kore merkezli SNT Heavy Industries ile Altay Ana Muharebe Tankı'nın şanzımanı için sözleşme imzalandı. Şirket 2014 yılında, altı ileri ve üç geri vitesli tanklar için dünyanın ilk 1.500 beygir gücündeki otomatik şanzımanını geliştirdi ve tamamladı.

30 Ocak 2023 Pazartesi 13:38 - Güncelleme:
Altay tankı müjdesi! Kritik parça geliştirildi
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Güney Kore (ROK) merkezli dongA.com'a göre, SNT Heavy Industries, Altay için 1.500 beygirlik otomatik şanzımanını ihraç edecek.

SNT Heavy Industries, kamuya açıklama yoluyla toplam 200 milyon avro (yaklaşık 270 milyar won) değerinde yerli 1.500 beygir gücünde bir otomatik şanzıman ihraç etmek için bir sözleşme imzaladığını açıkladı.

(ALTAY tankının şanzımanı için Güney Kore ile sözleşme imzalandı)

ALTAY TANKI MÜJDESİ! KRİTİK PARÇA GELİŞTİRİLDİ

gdh'ın derlediği habere göre, 2023'ten 2027 yılına kadar Altay ana muharebe tankları için 68.93 milyon euro değerinde yerli üretim şanzımanların BMC'ye tedarik edilmesi söz konusu.

Bu ihracat sözleşmesi, Altay'a SNT Heavy Industries'in otomatik şanzıman montajı yapıldıktan sonra sekiz ay boyunca yapılan dayanıklılık sürüş testi gibi test değerlendirmesinden geçilerek yapıldı.

2014 yılında SNT Heavy Industries, altı ileri ve üç geri vitesli tanklar için dünyanın ilk 1.500 beygir gücündeki otomatik şanzımanını geliştirdi ve tamamladı.

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