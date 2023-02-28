İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mart 2023 Çarşamba / 10 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8851
  • EURO
    19,9785
  • ALTIN
    1109.1
  • BIST100
    5237.33
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Savunma

''Altın Kobra'' Tayland'da başladı

Asya-Pasifik bölgesinin en geniş katılımlı çok uluslu askeri tatbikatı 'Altın Kobra'nın Tayland'da başladığı bildirildi.

AA28 Şubat 2023 Salı 23:44 - Güncelleme:
''Altın Kobra'' Tayland'da başladı
ABONE OL

Japon Kyodo ajansının yer verdiği haberde, Tayland ve ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenen "Altın Kobra" tatbikatına bölgesel işbirliğini artırmak amacıyla 30 ülkeden yaklaşık 10 bin personelin katıldığı belirtildi.

Ev sahiplerinin yanı sıra Japonya, Güney Kore, Endonezya, Singapur ve Malezya tatbikata tam katılımcı olurken, Çin, Hindistan ve Avustralya'nın ise tatbikatta sınırlı kapsamda yer alacağı aktarıldı.

"Altın Kobra" tatbikatının açılış töreninde konuşan ABD'nin Bangkok Büyükelçisi Robert Godec, tatbikatın, katılımcıların ortak güvenlik sorunları karşısında yeni işbirliği fırsatlarını fark etmesiyle yıllar içinde genişletildiğini ifade etti.

İnsani çatışmalara, doğal afetlere ve acil durumlara müdahalenin temelinde aynı görevlerin olduğunu kaydeden Godec, bu görevlerin yıllık olarak uygulanmasının zamanında ve etkili bir şekilde müdahale etmek için çok önemli olduğunu söyledi.

Bu yılki tatbikata ilk defa uydulara yönelik potansiyel saldırılara müdahaleyi kapsayan uzay tatbikatının da eklendiği belirtildi.

Uzay tatbikatıyla, "hava olaylarının askeri operasyonlar, iletişim sistemleri ve uydular üzerindeki etkilerinin anlaşılmasının" geliştirilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

1982'den bu yana düzenlenen "Altın Kobra" tatbikatı bu yıl 10 Mayıs'a kadar devam edecek.

  • Altın Kobra
  • askeri tatbikat

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.