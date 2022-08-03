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Savunma

Ambargo uygulamak istemişlerdi: Türkiye kendi üretti! Seri üretime geçildi

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, müjdeyi duyurdu. Demir, 'İlk kez yerli ve milli olarak üretilen PMT 12.7 MM makineli tüfek seri üretime geçti!' ifadelerini kullandı.

3 Ağustos 2022 Çarşamba 15:57 - Güncelleme:
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Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunarak müjdeyi verdi.

Demir, ilk kez yerli ve milli olarak üretilen PMT 12.7 MM makineli tüfeğin seri üretime geçtiğini duyurdu.

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