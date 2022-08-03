Ambargo uygulamak istemişlerdi: Türkiye kendi üretti! Seri üretime geçildi

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunarak müjdeyi verdi.

Demir, ilk kez yerli ve milli olarak üretilen PMT 12.7 MM makineli tüfeğin seri üretime geçtiğini duyurdu.

İlk kez yerli ve milli olarak üretilen PMT 12.7 MM makineli tüfek seri üretime geçti!



6-7 yıl öncesine kadar yerli tüfeğimiz bile yokken, bugün bize ambargo uygulamaya kalktıkları üst kalibre silahları da kendimiz üretir duruma geldik. Ülkemize Hayırlı olsun. ����



➡️ @canikarms pic.twitter.com/wSwcah1VhJ