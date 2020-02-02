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Savunma

Amerikan basını yazdı... TOS-1A ‘Solntsepek’ ABD için büyük tehdit!

The National Interest (NI) köşe yazarı Michael Peck, ‘Cehennem silahı’ olarak da anılan Rus yapımı TOS-1A ‘Solntsepek’ çok namlulu ağır roketatar sistemlerinin ABD için önemli tehdit oluşturduğunu belirtti.

02.02.2020  22:37 - Güncelleme: 02.02.2020  22:37

Köşe yazarı Michael Peck, The National Interest (NI) için kaleme aldığı ‘Rusya’nın yeni ağır roketatar sistemi taburlarından neden korkmalısınız?’ başlıklı yazısında, TOS-1A ile donatılan taburların, düşmanın özel olarak güçlendirilmiş alanlarını delmeye yönelik oluşturulduğunu yazdı.

Yazıda, “Bu taburların görevi, hem fiziksel hem de psikolojik olarak yıkıcı olan bu yakıcı silahı, düşman birliklerini şehirler, sığınaklar ve siperlerden mahrum etmek için kullanmak” ifadesi kullanıldı.

‘Solntsepek’in, patlamanın ardından tahkimata güçlü etki yapan termobarik savaş başlığına sahip olduğuna dikkat çeken uzman, bu sistemlerin böylece piyadeler ve Armata tanklarına ‘yol açacağını’ kaydetti.

Bu roketatar sistemin,'tek salvoyla' düşmanın savunmasını tamamen yok edecek güçte olduğu ifade edilen yazıda, TOS-1A’nın Rus ordusuna büyük saldırı operasyonlarına hazırlıklı olma imkanı sağladığı vurgulandı.

SOLNTSEPEK NEDİR?

'Solntsepek', 2001 yılında T-72 tankının şasisi üzerinde geliştirildi. Sistem, gelişmiş fırlatma rampası ve otomatik hedef tespit sistemiyle donatıldı. Hafif zırhlı araçların ve otomobillerin imhası, yapı ve binaların yakılması ve yıkımı için tasarlandı.

Sistem, güdümsüz termobarik ve yanıcı roketlerle yoğun saldırı sırasında hedef alanda oluşturulan şarapnel ve şok dalgası sayesinde açık alanda ve tahkimat içinde bulunan düşman askerlerinin yok edilmesinde etkili.

(Sputnik)

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