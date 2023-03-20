Amerikan F-16 mı, Çin J-10 mu? Askeri uzman: Kesinlikle mümkün

Askeri Modernizasyon Merkezi Başkanı Kris Osborn, ABD merkezli General Dynamics yapımı F-16 ve Çin üretimi J-10 uçakları hakkında değerlendirmeleri içeren bir makale kaleme aldı. Kris Osborn, Çin'in ürettiği J-10 uçaklarının F-16 jetlerine rakip olacağını söyledi. Osborn ayrıca Çin bu uçakları ABD'ye bir meydan okuma olarak ta geliştirdiğini öne sürdü.

AMERİKAN F-16 MI, ÇİN J-10 MU?

Çin uzun yıllardır Halk Kurtuluş Ordusu'nun Hava Kuvvetleri tarafından yaklaşık 20 yıl önce potansiyel bir F-15 ve F-16 rakibi olarak ortaya çıkan yüzlerce tek kişilik J-10 savaş uçağını geliştirdi.

İşte Osborn'un değerlendirme yazısında yer alan ifadeler; F-16'dan yıllar sonra ortaya çıkan Çin'in J-10 savaş uçağı ABD Hava Kuvvetleri'nin 4. nesil jetlerine rakip olmak için kilit bir çabanın parçası olarak uçağı çok sayıda geliştirip konuşlandırması kesinlikle mümkün görünüyor. Hem ABD hem de Çin haberlerine göre, bildirilen bin 150 deniz mili menzili ve Mach 2 hızıyla J-10, 1980'ler dönemi ABD F-15 ve F-16'ya biraz daha modern veya daha yetenekli bir meydan okuma olarak gelmiş olabilir.

ÇİNLİ J-10, ABD HAVA KUVVETLERİ F-16'YA KARŞI

Bununla birlikte, ABD Hava Kuvvetleri F-15 ve F-16'yı diğer şeylerin yanı sıra yeni radar, sensörler, EW sistemleri, silahlar ve aviyoniklerle uzun yıllar boyunca son derece etkili şekillerde yükselttiği ve geliştirmesine rağmen o kadar hızlı olmadığı değerlendirildi. Aslında, bir F-16 modernizasyonu ve Hizmet Ömrü Uzatma Planı (SLEP), Hava Kuvvetlerinin jeti 2040'lara uçurma planının bir parçası olarak, uçak gövdelerini binlerce daha fazla operasyonel mil ve uçuş saati ile geleceğe yönelik genişletti. İlginç bir şekilde, yıllar önce ABD-Çin ekonomisi ve güvenlik meseleleri üzerine düzenlenen bir Kongre raporunda, ABD 4. nesil uçaklarındaki yükseltmelerin, ABD Hava Kuvvetleri jetlerinin Çin 4. nesil uçakları ile rekabet edebilmesini ve hatta onlardan daha üstün olmasını sağlamak için son derece önemli olduğundan özellikle bahsedildi. J-10 olarak, J-11 ve J-16. Çin hükümeti destekli Global Times gazetesinde yakın zamanda yayınlanan bir habere göre, PLA'nın uçak gemisi kapasiteli J-15'i Çin yapımı WS-10 motoru aldığını bildirildi.

12 BİN UÇUŞ SAATİNE ÇIKARILDI

Global Times'ın Kasım 2022 tarihli bir raporunda, "WS-10 Taihang, Çin tarafından bağımsız olarak geliştirilen yüksek itme gücüne ve yüksek itme-ağırlık oranına sahip bir dizi turbofan motordur ve bunlar, J-10 ve J-11 dahil olmak üzere Çin'in bir dizi savaş uçağı tarafından kullanılmıştır. J-16 ve J-20 savaş uçakları, ancak taşıyıcı tabanlı J-15'ler Rus Al-31F motorlarını kullanıyordu." şeklinde ifadelere yer verildi.

ABD Hava Kuvvetleri'nin F-16'ya yönelik yükseltmeleri uzun süredir devam ediyor ve oldukça önemli, çünkü Fighting Falcon son yıllarda aynı anda 20 hedefi takip edebilen yeni bir Aktif Elektronik Olarak Taranan Radar gibi F-35 teknolojilerini alıyor. Bunu amacının ise, 12 kadar farklı yapısal modifikasyonun planlanması olarak görülüyor. 2019'da Hava Kuvvetleri silah geliştiricileri, Warrior'a F-16'nın üst kanat kaplaması ve donanımları, üst ve alt bölmesi ve kanopi pervazına yükseltme sürecinde olduğunu söyledi. Servis yetkilileri, o sırada F-16'nın hizmet ömrünü 8.000 uçuş saatinden 12.000 uçuş saatine çıkardığını dile getirdi.

2019'da bir Hava Kuvvetleri yetkilisi Warrior'a SLEP programının 12 yapısal değişiklikten ve mevcut bir Zaman Uyumluluk Teknik Siparişinden oluştuğunu söyledi. Hava Kuvvetleri, 372 adet F-16 uçağını mevcut mekanik olarak taranan radardan (APG-68) Aktif Elektronik Olarak Taranan Diziye (AESA) (APG-83) yükselttiği öğrenildi.

F -16'NIN YENİ BİR "V" VARYANTINI TASARLANDI

Yetkili Warrior Maven'e 2019'da "Bu yükseltme, F-16'ların daha fazla sayıda hedefi daha hızlı ve daha uzun menzillerde tespit etmesini, izlemesini ve tanımlamasını sağlayan daha fazla bant genişliği, hız ve çeviklik sağlıyor." dedi.

Birkaç yıl önce bu zamanlarda, Lockheed F-16 geliştiricileri, F-16'nın aynı zamanda yeni bilgisayarlar, yazılımlar, hedefleme teknolojisi ve kokpit ekranları aldığını ve son teknoloji 4. nesil tehditlere karşı üstün ve yetenekli kalmasını garantilediğini söyledi. Bu çabanın bir parçası olarak Lockheed, F -16'nın yeni bir "v" varyantını bile tasarladı.

Ayrıca, ABD Hava Kuvvetleri F-16'ya en son "çarpışmadan kaçınma" teknolojisini entegre etti. Yıllar önce, eski Hava Kuvvetleri devralma askeri yardımcısı General Arnold Bunch, Warrior'a, örneğin bir pilot çok fazla "G" çekip bilinçsiz hale gelirse, bu çarpışmadan kaçınmanın zaten hayat kurtardığını söyledi.

CNN de dahil olmak üzere çok sayıda habere göre F-16 ile ilgili en son gelişme, Ukraynalıların artık ABD Hava Kuvvetleri F-16'ları konusunda eğitildiğini söylüyor. Bu, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı hava üstünlüğü savaşında belirleyici olmasa da son derece etkili olabilecek bir şey olarak yorumladı.

Yükseltilmiş bir ABD Hava Kuvvetleri F-16'sının Çinli bir J-10'a ne ölçüde rakip olabileceği veya onu geride bırakabileceği tam olarak bilinmeyebilir, ancak 5. nesil benzeri F-35 teknolojilerinin yeni bilgi işlem, algılama ve hedefleme, F-16'yı Çinli bir J-10'a karşı oldukça iyi konumlandırıyor gibi görünebilir.