Amerikan F-35 mi, Rus Su-57 mi! Uzman pilot cevapladı: Kesinlikle rakibi yok

Rusya ve ABD arasında uzun yıllardır süren ve hala devam eden soğuk savaş savunma teknolojilerine de tesir etti. Soğuk savaşa dahil olan savaş teknolojilerinden Amerikan yapımı F-35 ile Rus yapımı Su-57 uçakları da bu rekabete malzeme oldu. 2018 yılında bu savaş uçakları hakkında değerlendirmelerde bulunan Sukhoi Tasarım Bürosu'nun Baş Tasarımcısı ve Direktörü Mikhail Strelet, yaptığı son açıklamada Su-57'nin F-35'in yanı sıra F-22 Raptor'dan da daha üstün yeteneklere sahip olduğunu söyledi.

Nazi Almanya'sının 1941'in ortalarında Barbarossa Harekâtını başlattığında Sovyet ordusunun yeteneklerini gerçekten hafife aldığı doğru olsa da Moskova'nın da düşmanlarını yanlış değerlendirdiği uzun zamandır ifade ediliyor.

1939'da Finlandiya, 1979'da Afganistan'daki savaşlar bunun göstergesi olarak söyleniyor. Hatta uzmanlar buna Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşı da katıyorlar.

"SU-57 SAVAŞ UÇAKLARININ KESİNLİKLE RAKİBİ YOK"

Strelet, Su-57'nin beşinci nesil uçaklar arasında rakibinin olmadığını açıkladı.

Bazı NATO F-35 pilotları Lightning II'nin yeteneklerini övse de, Rus pilotlar bu konuda aynı fikirde olmadıklarını açıkça belirtiyorlar.

Sovyet dönemi test pilotu Magomed Tolboyev Su-57'nin F-35'i bire bir savaşta rahat bir şekilde yok edeceğini belirtirken Amerikan F-35'lerin manevra kabiliyeti açısından yetersiz olduğunu ifade etti.

Rus ordusunda F-35 savaş uçaklarının yeteneklerine çok az sayıda kişinin saygı duyduğu ifade ediliyor.

Tüm bu Rusya taraflı söylemlerin yanı sıra uzmanlar F-35'in savaş sahasındaki yeteneklerinin Su-57'den daha iyi olduğunu belirtirlerken, F-35'in yüksek maliyetlerinin eksi bir özellik olarak kayda geçtiğini belirttiler.

SU-57 ÖZELLİKLERİ

Mürettebat sayısı: 1

Azami hız: 2.600 km/saat

Havada kalma süresi: 5,8 saat

Azami savaş yükü: 10.000 kg

Azami kalkış ağırlığı: 37.000 kg

İç yakıt rezervi: 11.100 kg

Rus Hava Kuvvetleri'nin vazgeçilmezi Sukhoi tarafından geliştirilen Su-30, Su-57, ve Su-34 tipi uçaklar, aslında eski Su-27'nin bir çeşididir. Ancak Su-57 tamamen kendine özgü, yeni bir tasarımdır. İlk prototipinin Ocak 2010'da uçtuğu Su-57, azami havada kalma süresi, savaş yükü, kalkış ağırlığı gibi özelliklerinin yanı sıra; hayalet radar sistemi, farklı özelliklerdeki sensörler, ileri manevra kabiliyeti ve performansıyla Rus envanterindeki yerini alıyor.

Sovyetler Birliği ekolüyle harmanlanmış Su-57 uçakları ya da diğer adıyla T-57, aktif faz dizili radar ve sensör füzyonu gibi gelişmiş aviyoniklere sahip. Takviyesiz süpersonik uçuş özelliği olan gelişmiş bir çift motorlu hayalet savaş uçağıdır. Su-57'lerin NATO savunma sistemlerine entegre olamayacağı söylense de Rusya bu konuda fazla iddialı görünüyor.

F-35 ÖZELLİKLERİ

Mürettebat sayısı: 1

Azami hız: 1.932 km/saat

Havada kalma süresi: 2 saat 36 dakika

Azami savaş yükü: 8.160 kg

Azami kalkış ağırlığı: 31.800 kg

İç yakıt rezervi: 8.391 kg

Gelişmiş aviyonik özelliklere sahip jet avcı uçağı olan ABD ordusunun kullanımında olan F35 uçakları, dördüncü nesil jet avcı uçaklarının üzerine sayısız teknolojik özellik eklenerek üretilmiştir. Özellikleri arasında; düşük radar iz düşümü, tüm silahların gizlenebilir olması, yüksek performans, yüksek manevra kabiliyeti gibi özellikler ön plana çıkmaktadır.

Dikey kalkış ve iniş yapabilen F35 uçağı, 25 mm'lik GAU-22/A uçak topu ve "havadan havaya" ve "havadan karaya" sınıfı füzelerle ve GBU-31 JDAM, GBU32 JDAM güdümlü bombalarla donatılmış durumda. ABD, bu yüksek teknolojili uçağı NATO'daki müttefiki olan devletlere de satmayı planlıyor.