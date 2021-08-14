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Savunma

Amiral Richard'dan ''yeterli değil'' itirafı

ABD Stratejik Komutanlık Komutanı Richard, ülkesinin sahip olduğu sensör mimarisinin, hipersonik füzelerini etkili biçimde tespit etmek için yeterli olmadığını belirtti.

14 Ağustos 2021 Cumartesi 08:44 - Güncelleme: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 08:44
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ABD Stratejik Komutanlık Komutanı Amiral Charles Richard, uzay ve füze savunması sempozyumunda, hipersonik teknolojilerin ABD ordusu için sorunlar oluşturduğunu belirterek, "Bu sorunlar yüzünden mevcut kara ve uzay bazlı sensör mimarimiz hipersonik füzeleri tespit etmek ve izlemek için yeterli olmayabilir" ifadesini kullandı.

Sputnik'in haberine göre Richard, "Hipersonik teknolojide dünyanın lider ülkesi olan Rusya, hipersonik planörlerin gelişimine büyük yatırım yapmaya devam ediyor. Rusya'nın bu yakınlarda gerçekleştirdiği yeni hipersonik füze Tsirkon testi, olası çatışmayı önleme çabalarını zora sokuyor" dedi.

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