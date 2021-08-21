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Savunma

Anka için yeni adım! Dost ülke ile imzalar atıldı

İnsansız hava aracı Anka, Pakistan iş birliğiyle güçlendirilecek. TUSAŞ, Pakistan'ın Milli Mühendislik ve Bilim Komisyonu (NESCOM) ile 'İnsansız Hava Araçları' özelinde sözleşme imzaladı.

AA21 Ağustos 2021 Cumartesi 11:28 - Güncelleme: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 11:28
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile Pakistan'ın Milli Mühendislik ve Bilim Komisyonu (NESCOM), insansız hava araçlarına (İHA) yönelik iş birliği yapacak.

TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, iki kuruluş arasında 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda iş birliği sözleşmesi imzalandı. Sözleşme kapsamında özellikle Anka İHA'nın geliştirilmesi sağlanacak. Bu doğrultuda Anka'ya ait bileşenlerin üretilmesi ve kabiliyetlerinin artırılması amaçlanıyor.

İHA'lar için potansiyel pazarı büyütmek ve Pakistan ile Türkiye arasındaki iş birliğini artırmak için imzalanan sözleşme kapsamında TUSAŞ ve NESCOM, istihdam, kaynak ve teknoloji transferinden birlikte sorumlu olacak.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Anka sistemleri kapsamında Pakistan ile yaptıkları sözleşmenin İHA sektörüne önemli kazanımları olacağını belirtti.

Kotil, "Bu sayede İHA'larımızın güçlenmesi sağlanacak. Tarihten gelen kardeşliğimizi her iki ülkenin kazanımları için devam ettirmemiz çok önemli. Geçtiğimiz yıllarda yaptığımız insan kaynağı iş birliğini yine bu sözleşmede de hayata geçireceğiz. Bunun yanında, üretim ve özellikle teknolojik gelişimleri de birlikte geliştireceğiz." ifadelerini kullandı.

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