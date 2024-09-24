İSTANBUL 25°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Eylül 2024 Salı / 21 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,1338
  • EURO
    38,0901
  • ALTIN
    2900.17
  • BIST100
    10029.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Anlaşma imzalandı! Türk savunma sanayisinin devlerinden önemli adım
Savunma

Anlaşma imzalandı! Türk savunma sanayisinin devlerinden önemli adım

Türk savunma sanayisi şirketleri Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (ADEX 2024) eğitimden ortak üretime kadar pek çok proje için mutabakat zaptı ve anlaşma imzaladı.

AA24 Eylül 2024 Salı 17:56 - Güncelleme:
Anlaşma imzalandı! Türk savunma sanayisinin devlerinden önemli adım
ABONE OL

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen ADEX 2024 devam ediyor. Fuarın ilk gününde Türk şirketleri ile Azerbaycanlı yetkililer arasında bir dizi anlaşma imzalandı.

İmza töreni, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün'ün katılımıyla gerçekleştirildi.

ÇEŞİTLİ PROJELERDE ANLAŞMA İMZALANDI

Bu kapsamda, Baykar, ROKETSAN ve ASELSAN gibi Türk savunma sanayisinin önde gelen şirketleri eğitim, elektronik harp araçlarının ortak geliştirilmesi, akıllı mühimmat ortak üretimi, simülasyon eğitim teknolojileri, mühimmat üretim hattı, stratejik şebeke haberleşme sistemleri, hava platformları haberleşme modernizasyonu başta olmak üzere pek çok önemli projede mutabakat zaptı ve anlaşma imzaladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.