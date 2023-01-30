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Savunma

Anlaşma sağlandı: 700 Aster füzesi üretilecek

Fransa ve İtalya arasında yeni bir askeri işbirliği için anlaşmaya varıldı. İki ülke 700 Aster füzesinin ortaklaşa üretini konusunda anlaştı.

AA30 Ocak 2023 Pazartesi 19:34 - Güncelleme:
Anlaşma sağlandı: 700 Aster füzesi üretilecek
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Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Fransa Savunma Bakanı Sebastian Lecornu ve İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto'nun, Fransa Hava ve Uzay Kuvvetleri ile Fransız Donanmasının yanı sıra İtalyan Hava Kuvvetleri ve İtalyan Donanmasına yönelik "Aster" tipi füzelerin üretimi için anlaşma imzalanmasından duyulan memnuniyet ifade edildi.

700 Aster füzesi üretilecek

Açıklamada, 30 Aralık 2022'de 700 Aster tipi füze üretimi için sözleşmenin Eurosam'a bildirildiği aktarılarak, söz konusu siparişin Aster 15, Aster 30 Block 1 ve Aster 30 Blok 1NT gibi farklı Aster füze çeşitlerini kapsadığı bilgisi verildi.

Bunun "en büyük siparişlerden biri" olduğu vurgulanan açıklamada, söz konusu siparişin tüm sanayi zincirinde adaptasyonlar gerektireceğine işaret edildi.

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