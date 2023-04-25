Anlaşma tamam! Bayraktar TB2'ler Avrupa semalarını fethetmeye devam ediyor

Türkiye'nin yerli ve milli TB2 SİHA'larına talep günden güne artarak devam ediyor. Hemen her ülkenin envanterine katmak istediği Türk SİHA'larının yeni adresi ise Romanya oldu.



Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Twitter hesabından yapılan paylaşımda Romanya'nın Bayraktar TB2 SİHA'yı envanterine alan ülkeler arasına katıldığını açıkladı.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Uzun yılları aşan dostluğumuz ve karşılıklı güvene dayalı güçlü bağlarımız bulunan Romanya, yüksek teknolojiye sahip #BayraktarTB2 SİHA'yı envanterine alan ülkeler arasına katıldı. #BayraktarTB2 SİHA için şimdiye kadar 28 ülke ile ihracat sözleşmesi imzaladık. Baykar olarak Romanya ile birlikte AB üyesi 2 ülkeye, NATO üyesi 3 ülkeye ihracat gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz.

#MilliTeknolojiHamlesi hem ülkemizin hem de dost ve kardeş ülkelerin tam bağımsızlığının en güçlü teminatıdır. Bu ihracat ile Türkiye ve Romanya arasındaki bağlar daha da güçlenecek. Ortak geleceğimiz için birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

BAYRAKTAR TB2'DE 40 AYRI BİLGİSAYAR SİSTEMİ KULLANILIYOR



Baykar tarafından milli ve özgün tasarım, yazılım, aviyonikler ve mekanikler ile geliştirilen robot uçak Bayraktar TB2'de yaklaşık 40 ayrı bilgisayar sistemi kullanılıyor.

Bayraktar TB2 SİHA sistemi, 3 yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisiyle tamamen otonom taksi, kalkış, normal seyir ve iniş kabiliyetine sahip.

Kanatlarında Roketsan tarafından üretilen 4 adet MAM-L ve MAM-C füzelerini taşıyabilen Bayraktar TB2, yerleşik lazer hedef işaretleyicisi ile hassas hedefleme yapabiliyor.

Bu özelliklerle Türkiye, dünyada kendi SİHA'sı ve mühimmatını üreten 4 ülkeden biri olarak öne çıkıyor.

Milli SİHA, hedefe yakın alanlara verilebilecek hasarları önlemek amacıyla "hızlı gör-ve-vur" özelliğine sahip hepsi bir arada çözüm sunan bir sistem olarak dikkat çekiyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri için silahlandırılan sistem, keşif, sürekli havadan gözetleme, hedef tespiti ve imha imkanı sağlıyor.