Anlaşmada sona gelindi! Türkiye'den satın alacaklar

19 Mayıs 2021 Çarşamba 09:39 - Güncelleme: 19 Mayıs 2021 Çarşamba 09:40

ABD, Türkiye'nin Filipinler'e T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri ihracatı gerçekleştirmesi için gerekli ihracat izinlerini onayladı.

Akşam'ın haberine göre, söz konusu ihracat, T129 ATAK helikopterinde bulunan motor gibi ABD üretimi parçalar sebebiyle bir süre hayata geçememişti. Türkiye ile Filipinler arasında, T129 ATAK'ın satışına yönelik 2018 yılında anlaşma imzalanmıştı.

İLK PARTİDE 6 ADET SATILACAK

Ancak ABD merkezli parçalarla ilgili ihracat izinleri için beklemeye geçilmişti. ABD dışında iki Avrupa ülkesinden daha gerekli onayların tamamlanmasıyla Filipinler'e ilk partide 6 adet ikincide 6 adet olmak üzere toplam 12 adet ATAK ihracatı yapılacak.

Böylece Türkiye ilk defa yurtdışına ATAK satacak. Ayrıca Pakistan'a da 30 adet ATAK satışını içeren 1.5 milyar dolarlık sözleşme için de bu mevcut ülkelerin ihracat izinleri bekleniyor.