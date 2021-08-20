ASELSAN dört dalda ödüle layık görüldü

DHA 20 Ağustos 2021 Cuma 10:03 - Güncelleme: 20 Ağustos 2021 Cuma 10:05

ASELSAN; 'En İyi Öğrenme Teknolojisi' dalında altın, 'En İyi Eğitim Ekibi' ile 'En İyi Değerlendirme ve Kaynak Sağlama Stratejisi' dallarında gümüş, 'En İyi Sosyal Öğrenme Kullanımı' dalında bronz ödül aldı.

EĞİTİME ALTIN ÖDÜL

Öğrenme ve gelişim faaliyetlerinin bütünsel olarak tek bir sistem üzerinden yürütülmesi ve çalışanlara dijital eğitim imkanlarının sunulması gibi amaçlarla 2019 yılında lansmanı yapılan ASELSAN Öğrenme Yönetim Sistemi olan a BİL-GE platformunda yapılan çalışmalar jürinin değerlendirmeleri sonucunda 'En İyi Öğrenme Teknolojisi' dalında altın ödülün sahibi oldu.

TEK TÜRK FİRMASI

Üniversite son sınıf mühendislik ve iktisadi idari bilimler fakültesi öğrencilerine yönelik yetenek kazanımı kapsamında yürütülen; Türkiye'nin en köklü yetenek programlarından biri olan ve 2019 yılında yeniden tasarlanarak içeriği zenginleştirilen 'ASELSAN a Yetenek' programı ise "Yetenek Kazanımı" kategorisinde "En İyi Değerlendirme ve Kaynak Sağlama Stratejisi" dalında gümüş ödüle layık görüldü ve bu kategoride ödül alan tek Türk firması ASELSAN oldu.

ASELSAN gelişim değerinin ışığında, pandemi dönemine özel tasarlanan eğitimler ile çalışma arkadaşlarının yanında yer aldı ve 2020 yılında gerçekleştirdiği öğrenme ve gelişim projeleri ile çalışanları, stajyerleri ve paydaşlarıyla öğrenerek "En İyi Eğitim Ekibi" dalında gümüş ödül almaya hak kazandı.

2020 yılının öne çıkan öğrenme ve gelişim projelerinden olan, kurumsal bilginin paylaşımı ve birbirinden öğrenme kültürünün teşvik edilmesini amaçlayan "Bilgi Paylaşım Programı" "En İyi Sosyal Öğrenme Kullanımı" dalında bronz ödül almaya hak kazandı.