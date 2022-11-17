ASELSAN görüntüleri bu sözlerle paylaştı: 'KORKUT'an bir yanımız olduğu doğrudur

Yerli ve milli firmamız ASELSAN, geliştirdiği ve Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemi KORKUT'un korku salan yeni bir videosunu paylaştı.

ASELSAN'ın paylaşımında "KORKUT'an bir yanımız olduğu doğrudur." ifadelerinin yer aldığı görüntülerde KORKUT'un gece yarısı seri ateşleme anları büyük beğeni topladı.

KORKUT PROJESİ

KORKUT Projesi ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) hava savunma yetenekleri, tehditlerdeki gelişmelere karşı etkin savunma yapabilmek amacıyla 35 mm Parçacıklı Mühimmatı (ATOMTM) da kullanabilen namlulu hava savunma sistemleri ile güçlendirildi.

KORKUT Silah Sistemi Aracı'nda (SSA) hedefin hassas şekilde ateş altına alınmasını sağlayan Atış Kontrol Radarı ile Komuta Kontrol Aracı'nda (KKA) hedeflerin tespitini gerçekleştiren üç boyutlu mobil arama radarı taktik ihtiyaçlara uygun olarak geliştirildi.

Amfibik özellikli bu sistem Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava savunma alanındaki gücünü büyük oranda artırmaktadır.

KORKUT SİLAH SİSTEMİ ARACI'NIN (SSA) GENEL ÖZELLİKLERİ

KORKUT Sistemi, hareketli unsurlar ile mekanize birliklerin hava savunmasının etkin şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla geliştirilmiş bir hava savunma sistemidir.

KORKUT Sistemi, 3 Silah Sistemi Aracı (SSA) ve 1 Komuta Kontrol Aracı'ndan (KKA) oluşan takımlar halinde görev yapacaktır.

KORKUT-SSA, yine ASELSAN tarafından geliştirilen 35 mm Parçacıklı Mühimmatı atma kabiliyetine sahiptir.

Parçacıklı Mühimmat; 35 mm hava savunma toplarının görevlerini havadan karaya füzeler, seyir füzeleri ve insansız hava araçları gibi güncel hava hedeflerine karşı etkin olarak icra edebilmelerine imkan sağlamaktadır.

* Hareket halinde atış yeteneğine sahip stabilize silah kulesi

* Atış Kontrol Radarı ve E/O algılayıcıları barındıran Entegre Takip Platformu ile hassas hedef takibi

* 35 mm KDC-02 tipi çift namlulu silah sistemi ile yüksek ateş gücü (1100 atım / dakika)

* İki farklı tipte mühimmatın aynı anda yüklenmesine ve tercih edilen mühimmatın istenen anda seçilerek atılmasına olanak tanıyan Otomatik Şeritsiz Mühimmat Besleme Mekanizması (OŞMBM)

* Parçacıklı Mühimmat kullanımı ile hava savunma görevinin sabit/döner kanat uçaklara, havadan yere füzelere, seyir füzelerine ve insansız hava araçlarına karşı etkili şekilde icrası

* Üst seviye komuta kontrolü koordinasyonunda operasyon

* Gelişmiş atış kontrol algoritmaları