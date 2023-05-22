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Savunma

ASELSAN, HAVELSAN, METEKSAN... Türkiye üretti! Dünyaya damga vuracak

Türk savunma sanayisi firmaları, Malezya'daki Langkawi Uluslararası Denizcilik ve Havacılık Fuarı'nda (LIMA 2023) gövde gösterisi yapacak. Türkiye, ilki 1991 yılında düzenlenen her iki yılda bir yapılan LIMA Fuarı'na ikinci kez katılacak. Fuar boyunca ASELSAN, ASFAT, DEARSAN, DESAN, HAVELSAN, KaleKalıp, Koç Defence, METEKSAN Savunma, MİLSOFT, Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ, ROKETSAN, Sarsılmaz, STM, TAIS, TEI, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, TİMSAN ve TİTRA ürünleri ile hizmetlerini tanıtacak.

AA22 Mayıs 2023 Pazartesi 11:27 - Güncelleme:
ASELSAN, HAVELSAN, METEKSAN... Türkiye üretti! Dünyaya damga vuracak
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AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, yarın başlayacak ve 27 Mayıs'a kadar sürecek fuar, Langkawi Adası'nda gerçekleştirilecek.

Malezya Savunma ve Ulaştırma bakanlıkları tarafından desteklenen ve bu yıl 16'ncısı düzenlenecek LIMA Fuarı, Asya-Pasifik Bölgesi'nin en geniş çaplı savunma fuarlarından biri olma özelliği taşıyor.

ASELSAN, HAVELSAN, METEKSAN... TÜRKİYE ÜRETTİ! DÜNYAYA DAMGA VURACAK

Türkiye, ilki 1991 yılında düzenlenen her iki yılda bir yapılan LIMA Fuarı'na ikinci kez katılacak.

Türkiye, LIMA 2023'e, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Türkiye Savunma ve Havacılık Sanayii İhracatçıları Birliğinin (SSI) yanı sıra 18 Türk savunma sanayisi firmasıyla katılım sağlayacak.

Fuar boyunca ASELSAN, ASFAT, DEARSAN, DESAN, HAVELSAN, KaleKalıp, Koç Defence, METEKSAN Savunma, MİLSOFT, Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ, ROKETSAN, Sarsılmaz, STM, TAIS, TEI, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, TİMSAN ve TİTRA ürünleri ile hizmetlerini tanıtacak.

- ZIRHLI PLATFORMLAR VE İHA'LAR DA GÖRÜCÜYE ÇIKACAK

Fuar sırasında Türk savunma sanayisi firmaları tarafından üretilen zıhlı araç platformları, insanlı/insansız çeşitli kara ve hava araçları, deniz sistemleri, silah sistemleri, elektronik sistemler, mühimmatlar, simülatörler, lojistik destek ürünleri ve savunma hizmetlerinin tanıtım ve sunumları yapılacak.

LIMA Fuarı kapsamında, çeşitli ülkeler ile Türk savunma sanayisi firmaları arasında yeni projeler aracılığıyla işbirliği potansiyelinin geliştirilmesi ve derinleştirilmesi hedefleniyor.

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