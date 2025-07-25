ASELSAN: Oyun değiştirici sistemleri, takım olarak çıkarmayı hedefliyoruz

IDEF 2025, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştiriliyor.

AR-GE'ye yaptığı yatırımlarla Türkiye'nin lideri konumunda olan ASELSAN ile TÜBİTAK arasında, IDEF 2025 kapsamında, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla, AR-GE İşbirliği Protokolü imzalandı.

Protokole taraflar adına ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın imza attı.

Protokol çerçevesinde ASELSAN'ın Bakanlıktan aldığı "süper teşvik"ten azami şekilde faydalanması için martta TÜBİTAK ile imzalanan AR-GE Protokolü'nde yer alan destek miktarı artırılacak.

ASELSAN'a Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi ve Büyük Ölçekli Yatırımlar Tanıtım Programı kapsamında, Proje Bazlı Yatırım Teşvik (Süper Teşvik) Belgesi takdim edilmişti.

"ATTIĞIMIZ İMZAYLA FAALİYETLERİ UZUN DÖNEMLİ BİR AR-GE İŞBİRLİĞİNE ÇEVİRDİK"

Akyol, yaptığı konuşmada, TÜBİTAK, ASELSAN ve diğer savunma sanayi şirketlerinin takım olarak çalıştığını belirterek, "Geliştirdiğimiz yüksek teknoloji ürünlerdeki çok katma değerli AR-GE faaliyetlerini TÜBİTAK'la geliştiriyoruz. Bugün attığımız imzayla bu faaliyetleri uzun dönemli bir AR-GE işbirliğine çevirdik. Oyun değiştiricileri sistemleri, takım olarak çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.