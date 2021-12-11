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Savunma

ASELSAN tarafından tasarlandı! Jandarmanın gözü kulağı

Jandarma Genel Komutanlığının suçluların tespiti için kullandığı yaka kamerası, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri'nde yoğun ilgi gördü. İlk olarak Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde ardından Hakkari, Şırnak, Bitlis ve Siirt'te kullanılan yaka kamerasının 2023 yılında tüm illerde jandarmanın asayiş uygulamalarının bir parçası olması planlanıyor.

AA11 Aralık 2021 Cumartesi 16:11 - Güncelleme: 11 Aralık 2021 Cumartesi 16:11
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ASELSAN tarafından asayiş ve güvenliği sağlayan jandarma ekipleri için üretilen EKS-2WX yaka kamerası, yapay zeka teknolojileri ve büyük veri analizlerinin desteğiyle güçlendirilmiş yazılımlar sayesinde suçluları anlık olarak tespit ediyor.

Akıllı Kontrol Noktası ve Jandarma Devriye Uygulaması ile asayiş uygulamalarında kullanılan yaka kamerası, araç içi yüz tespiti, akıllı devriye mobil ve web uygulaması, büyük veri depolama, plaka tanıma sistemi, jandarma yüz tanıma uygulaması ve yüz izleri veri tabanı, NVR ve video sunucu sistemleriyle bilişim altyapılarından yararlanıyor.

İlk olarak Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde ardından Hakkari, Şırnak, Bitlis ve Siirt'te kullanılan yaka kamerasının 2023 yılında tüm illerde jandarmanın asayiş uygulamalarının bir parçası olması planlanıyor.

AA muhabirine yaka kamerasıyla ilgili bilgi veren Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Arsoy, yaka kamerasının 1 yıldır kullanımda olduğunu söyledi.

Yaka kamerasının tüm illerde kullanılması için yaygınlaştırma çalışmalarının devam ettiğini belirten Arsoy, "Jandarma personeli kamerayı yakasına takarak yol kontrol noktalarında yüz tanıma, şahıs tarama ve sahte kimlik sorgulaması yapmaktadır. Ayrıca, vatandaşlarımızı bekletmeden asayiş ve güvenliği sağlayarak hızlı bir şekilde kimlik sorgulaması yapmaktadır." dedi.

Yaka kamerasının jandarmanın iş yükünü büyük oranda hafiflettiğini ve kullanımının çok kolay olduğunu ifade eden Arsoy, "Bir otobüste kimlik toplamaktansa şahsın yüzüne bakarak hızlı bir şekilde kimlik sorgulaması yapıyoruz. Asayiş ve güvenliği daha hızlı bir şekilde vatandaşı bekletmeden sağlamamıza katkısı oluyor." diye konuştu.

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