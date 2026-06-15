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Savunma

ASELSAN ve MKE'den gövde gösterisi: 50 dev Türk firması Paris'e çıkarma yaptı

Türk savunma sanayisinin küresel devleri, Fransa'nın başkenti Paris yakınlarındaki Villepinte kentinde kapılarını açan dünyanın en prestijli savunma ve güvenlik fuarı Eurosatory'ye adeta damga vurdu. 65 ülkeden 2 bini aşkın firmanın katıldığı dev organizasyona ASELSAN, Roketsan, MKE ve HAVELSAN başta olmak üzere 50'den fazla milli gururumuzla çıkarma yapan Türkiye, ilk günden ziyaretçi akınına uğradı. Fuarın ana sponsorları arasında yer alan ASELSAN, elektronik harp ve İHA savar sistemlerinin yanı sıra kamikaze ürünleriyle gövde gösterisi yaparken; MKE'nin keskin nişancı tüfeği Bora 12 ile KBRN savunma sistemleri ve Roketsan'ın dünyaca ünlü füzeleri yabancı askeri heyetlerin başını döndürdü.

AA15 Haziran 2026 Pazartesi 21:06 - Güncelleme:
ASELSAN ve MKE'den gövde gösterisi: 50 dev Türk firması Paris'e çıkarma yaptı
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Türk savunma sanayisi firmaları, Fransa'da düzenlenen uluslararası savunma ve güvenlik fuarı Eurosatory'de ürünlerini dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilere tanıtıyor.

Fransa'nın başkenti Paris'e yakın Villepinte kentinde 19 Haziran'a kadar devam edecek Eurosatory Fuarı'na, bu yıl 65 ülkeden 2 bini aşkın firma katıldı.

Türkiye bu yıl fuarda ASELSAN, Roketsan, Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE), HAVELSAN da dahil 50'nin üzerinde firmayla temsil ediliyor.

Eurosatory'nin bu yılki ana sponsorları arasında yer alan ASELSAN, fuarda elektronik harp ve insansız hava aracı (İHA) karşıtı sistemlerinin yanı sıra kamikaze ürünleriyle dikkati çekiyor.

MKE de keskin nişancı tüfeği Bora 12, Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) tehditlere karşı geliştirdiği yerli ve milli savunma ürünleri ile fuarda yer alırken Roketsan ise geliştirdiği roketlerle yoğun ilgi görüyor.

Sektördeki diğer Türk firmaları da geliştirdikleri çözüm ve ürünlerle Eurosatory'de ilk günden itibaren çok sayıda ziyaretçi kabul etti.

  • Savunma Sanayii
  • Eurosatory
  • Fransa

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