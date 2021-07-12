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Savunma

ASELSAN ve ROKETSAN'dan dev iş birliği! HİSAR-O seri üretime başlıyor

Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi ( HİSAR-O+) için Aselsan ve Roketsan güçlerini birleştiriyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada yapılan iş birliği ile HİSAR-O'nun seri üretime geçileceği bildirildi.

12 Temmuz 2021 Pazartesi 18:18 - Güncelleme: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 18:18
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Türkiye, milli savunma sanayinde hızını artırarak ilerlemeye devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, sosyal medya hesabından ASELSAN ve ROKETSAN'ın yeni bir iş birliğine vardığı açıklandı. HİSAR-O için yapılan anlaşmada şu ifadeler kullandı:

Hisar O+ Seri Üretim Sözleşmesi Başkanlığımız ile Aselsan-Roketsan iş ortaklığı arasında imzalandı. Sözleşme kapsamındaki teslimatların 2024'e kadar gerçekleştirilmesi planlanıyor'

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