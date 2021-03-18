star.com.tr 18 Mart 2021 Perşembe 20:29 - Güncelleme: 18 Mart 2021 Perşembe 20:31

Güney Kore merkezli Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) şirketi ile imzaladığı sözleşme kapsamında inşa edilen Nagapasa (Tip 209/1400) sınıfı dizel-elektrik denizaltısını teslim aldı.

2011'de DSME ile Endonezya Savunma Bakanlığı arasında imzalanan 1,15 milyar ABD Doları değerindeki sözleşme ile üç adet denizaltı siparişi veren Endonezya, KRI Alugoro'yu (405) da envanterine ekleyerek toplam denizaltı sayısını 5'e yükseltti.

Denizaltının teslim töreninde konuşan Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto, "Savunmamızın ne kadar önemli olduğunu birlikte anlıyoruz. Savunma yeteneklerimizi geliştiriyoruz. Birini tehdit etmek istediğimiz için değil, ulusumuzun kurucusundan defalarca aktarıldı, Endonezya'nın barışı sevdiğini ancak bağımsızlığı daha çok sevdiğini vurguladık." ifadelerini kullandı.

NAGAPASA'LAR İÇİN ASELSAN'IN ZOKA'LARI KULLANILACAK

2019 yılının Mart ayında, Endonezya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan Nagapasa sınıfı (Tip 209/1400) denizaltılarda kullanılacak olan ZOKA-Akustik Torpido Karşı Tedbir Karıştırıcı ve Aldatıcılar içeren sipariş açıklanmıştı. Söz konusu sipariş ASELSAN'ın geliştirdiği ve donanmadaki bütün denizaltılarda kullanılan ZOKA karıştırıcı ve aldatıcıları için ilk yurt dışı siparişi özelliğini taşımaktaydı.

Gemi inşa firması PT PAL'ın, ZOKA'yı Nagapasa sınıfı üç platforma entegre etmek üzere Aselsan mühendisleriyle birlikte çalışacağı belirtilmişti.

ZOKA AKUSTİK TOPİDO

ZOKA Karıştırıcı ve Aldatıcıları, akustik güdüme sahip aktif, pasif ya da kombine modda çalışabilen bütün tor­pido tehditlerine karşı etkili olacak özelliklere sahiptir. ZOKA Karıştırıcı ve Aldatıcıları, HIZIR Su üstü Torpido Karşı Tedbir Sistemi ve ZARGANA Denizaltı Torpido Karşı Sistemlerinde kullanılmakta olup her iki sistemde de aldatıcı ve karıştırıcı olmak üzere iki ayrı tipte ve farklı boyutlarda ZOKA Karıştırıcı ve Aldatıcıları bulunmakta­dır.

ZOKA karıştırıcıları torpidoların akustik çalışma frekans aralığını kapsayacak şekilde, geniş bantlı yüksek sevi­yeli gürültü yayını yaparlar. Bu sayede pasif torpidolara karşı denizaltı gürültüsünü maskelerken aktif torpido­lara karşı da ortam gürültüsünü arttırarak denizaltıdan yansıyan sinyalin tespit mesafesini azaltırlar. ZOKA al­datıcıları ise platformun akustik ve dinamik karakteris­tiklerini taklit ederek torpidoyu yanıltarak kendi üzerine çekerler. Aldatıcılar arkalarından çekilen hidrofonları ile dinleme yaparken eşzamanlı olarak gemi gürültüsü üretme ve torpido aktif yayınına cevap verme fonksi­yonlarına sahiptirler.

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