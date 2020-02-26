ASELSAN'dan elektrooptik hedefleme podu atağı

26 Şubat 2020 Çarşamba16:55 - Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 17:03

Türk Güvenlik Güçleri kullanımı için Yeni Nesil EO/IR Hedefleme Podu Geliştirilmesi çalıştayı ASELSAN ve SSB işbirliğiyle düzenlendi.

Savunma Sanayii Başkanlığı gelişmeyi resmi sosyal medya hesaplarından "SSB ve ASELSAN tarafından güvenlik güçlerimizin katılımı ile ‘Yeni Nesil EO/IR Hedefleme Podu Geliştirilmesi Çalıştayı’ gerçekleştirildi.

Çalıştay, "Yeni Nesil EO/IR Hedefleme Podu’ geliştirmek için proje çalışmaları başlatıldı." ibaresiyle duyurdu.

Elektrootpik temelli sistemler olan EO/IR Hedefleme Podları, hava araçlarına her türlü hava koşulunda gündüz/gece fark etmeksizin hassas atış imkânı sunuyor.

Yüksek çözünürlüklü görüntüleyicile sayesinde sistemler, hedef tespit ve teşhisi gibi yüksek öneme sahip işlemleri kolaylaştırıyor.