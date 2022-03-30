ASELSAN'dan gururlandıran başarı! Küresel ortalamanın üzerine çıktı

Yerli ve milli savunma sanayi alanındaki gelişmelerde önemli rol oynayan ASELSAN bir başarıya daha imza attı. ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, kurumun, CDP (Karbon Saydamlık Projesi) İklim Değişikliği Tedarik Zinciri Yönetiminde "A-" puan alarak, küresel ve ülke ortalamasının üstünde bir performans sergilediğini söyledi.

Görgün, ATO Congresium'da düzenlenen "EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı"nda yaptığı konuşmada, ASELSAN'ın kurulduğu günden bu yana hiçbir şeyi kısa vadeli düşünmediğini ve 46 yıldır ülkeye faydası olmayan bir şeyi yapmadıklarını ifade etti.

Gelecek risklerin görülememesi durumunda tükenişin kaçınılmaz bir son olacağına işaret eden Görgün, bu nedenle bağımsız teknolojiler hedefiyle Türkiye için ekonomik katma değer yaratırken, uzun vadeli toplumsal ve çevresel fayda sağlamak için de çalıştıklarını anlattı.

ASELSAN 2050 YILI İÇİN NET SIFIR EMİSYON KARARINI ALDI

ASELSAN olarak, iklim değişikliği konusundaki vizyoner çalışmalarıyla ülke hedeflerine destek olduklarını dile getiren Görgün, "Bu kapsamda milletimizin ASELSAN'ının da 2050 yılı için net sıfır emisyon kararını 2021 haziran ayında almış olduğunu mutlulukla belirtmek isterim. Çevreye duyarlı yaklaşımımızın bir sonucu olarak gerçekleştirilen faaliyetlerin en önemlilerinden bir tanesi de 2012 yılından bu yana dahil olduğumuz dünyanın en kapsamlı çevre girişimlerinden olan Karbon Saydamlık Projesi (CDP) oldu." diye konuştu.

Görgün, CDP İklim Değişikliği kapsamında yapılan puanlamada her yıl iyileşme kaydettiklerini anlatarak, 2018'de küresel ve ülke ortalamasının üstünde performans seviyesine ulaştıklarını dile getirdi.

ASELSAN olarak ileriki yıllarda daha da büyük önem arz edeceği öngörülen "Su Yönetimi" konusunda da 2020 itibarıyla çalışma yapmaya başladıklarına işaret eden Görgün, "ASELSAN ailemizin güçlü değerleri ile su politikamızı oluşturduk. Bu politikamız ile 2021 yılı itibari ile CDP Su Raporlamasında ilk kez yer aldık. Tüm ASELSAN ailemin değerli katkıları ile CDP Su Raporlamasında A- derecesini alarak, 2021 yılının sonunda dünyadaki önemli firmalar arasında yerimizi aldık ve çevre unvanlarımız arasına 'Su lideri'ni de ekledik." ifadesini kullandı.

- "ATIK YÖNETİMİMİZ İLE 2021 YILINDA ÖDÜL ALMAYA HAK KAZANDIK"

Görgün, tedarikçilerin iklim değişikliği konusundaki farkındalığını artırmak için de eğitim çalışmaları ve denetimler yaptıklarını belirterek, iştirak ve tedarikçileri de ASELSAN'ın iklim değişikliği yönetimi sürecine dahil etmeye başladıklarını anlattı.

Bu çalışmalar sonucunda ASELSAN'ın CDP kapsamında yeni bir başarıya daha imza attığını belirten Görgün, "ASELSAN, CDP (Karbon Saydamlık Projesi) İklim Değişikliği Tedarik Zinciri Yönetiminde A- puanını alarak, küresel ve ülke ortalamasının üstünde bir performans sergiledi." dedi.

Görgün, ASELSAN bünyesindeki atıkların yönetimini kapsayan, etkin ve geniş çaplı bir atık yönetimi sisteminin uzun yılladır ilgili mevzuata uygun olarak başarıyla yürüttüklerini ifade ederek, şunları söyledi:



"ASELSAN'ımızın Sıfır Atık Yönetim Sistemini 2019 yılında oluşturduk. Tüm dünyada çevre otoriteleri tarafından en prestijli yarışmalar arasında gösterilen, İngiltere merkezli The Green Awards'da 'Atık Yönetimimiz' ile 2021 yılında ödül almaya hak kazandık. Ayrıca, yapımı devam eden ve 2023 yılında faaliyete geçmesi planlanan İstanbul Teknopark binasında uygulanan yeşil çözümlerle ASELSAN'ın Gold Sertifika almasını hedefliyoruz."

Görgün, konuşmasının devamında ASELSAN'ın yerli ve milli imkanlarla ürettiği çeşitli çevreci projelere ilişkin de bilgiler verdi.