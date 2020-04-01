ASELSAN'dan müthiş başarı: 3 yılda 3 bin ''göz''

AA 01 Nisan 2020 Çarşamba 11:15 - Güncelleme: 01 Nisan 2020 Çarşamba 11:15

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 2016'da geliştirilip kalifiye edilen ATS-70/71 Elektro-Optik Sistemi için 3 yıl gibi kısa süre içerisinde 3 bininci cihaz üretimi tamamlandı.

Bu önemli kilometre taşına ASELSAN Mikroelektronik Güdüm ve Elektro-Optik (MGEO) ve Savunma Sistem Teknolojileri (SST) sektör başkanlıklarının örnek çalışması ve iş birliğiyle ulaşıldı.

Termal kamera, gündüz görüş sistemi ve lazer mesafe bulucu içeren ATS-70/71 sistemleri, hem termal hem gündüz görüş kamerasındaki sürekli optik büyütme özelliği, yüksek performanslı lazerle mesafe ölçme yeteneği, geliştirilmiş görüntü işleme algoritması, yüksek şok ve titreşim dayanıklılığı ile sahada da yüksek müşteri memnuniyeti yaratarak Sarp sistemlerinin gözü ve değişmez nişangahı olarak Emniyet Genel Müdürlüğü, Kara Kuvvetleri ve Jandarma Genel komutanlıklarının envanterlerindeki yerini aldı.

Sistemin seri üretim faaliyetleri gerek yurt içi gerekse yurt dışı satışları kapsamında yüksek adetlerle devam ediyor.

- SİSTEME FARKLI SİLAHLAR TAKILABİLİYOR



ASELSAN Sarp Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi, taktik kara araçları ve sabit tesislerde hava ve kara tehditleriyle asimetrik tehditlere karşı kullanılıyor.



Harekat ihtiyacına uygun olarak sisteme farklı silahlar takılabiliyor. Gece ve gündüz gözetleme, hedef tespit ve takip imkanı sağlayan Sarp sistemi, gelişmiş uzaktan komuta yetenekleriyle kullanıcı personelin güvenliğini en üst seviyeye taşıyor.

Sarp sisteminin 12,7 ve 7,62 milimetre makineli tüfek, 40 milimetre otomatik bombaatar gibi silah seçenekleri bulunuyor.

Hareket halinde ve hareketli hedeflere atış gerçekleştirebilen sistem, balistik hesaplama, mesafe ölçme, bilgisayar tabanlı atış kontrol fonksiyonları, mühimmat sonu uyarısı gibi kabiliyetlerle görev yapıyor.