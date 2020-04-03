ASELSAN'dan Özışık Karşı Tedbir Atıcı Sistem teslimatı

03 Nisan 2020 Cuma 12:25 - Güncelleme: 03 Nisan 2020 Cuma 12:25

ÖZIŞIK Sistemi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterin- deki muhtelif hava platformlarının kızılötesi ve radar güdümlü tehditlere karşı korunması için flare ve chaff mühimmatı atışı ile sahte hedef oluşturup tehditleri yanıltması amacıyla geliştirilmiş bir kendini koruma sistemi.

Füze, radar ve lazer tespit cihazlarından alınan uyarı bil- gileri değerlendirerek otomatik olarak çalışabildiği gibi pilot tarafından (manuel/ yarı otomatik) çalıştırılarak, tehditlere karşı etkin bir korunma ve yanıltma sağlıyor.

Özışık Karşı Tedbir Atıcı Sistem, her türlü hava aracı (helikopter, uçak, jet vs.) için kullanılabiliyor.