ASELSAN'dan ''sanal ikiz'' açıklaması! 15 Kasım'da devreye alınacak

AA 11 Kasım 2021 Perşembe 11:24 - Güncelleme: 11 Kasım 2021 Perşembe 11:24

Türkiye'nin en büyük sanayi kümesi SAHA İstanbul'un da yönetim kurulu üyesi olan ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA EXPO Savunma ve Havacılık Hibrit Fuarı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Savunma sanayisine gönül veren, sektörü merak eden herkesi fuara davet eden Görgün, ikincisi yapılan fuarda 600'e yakın katılımcı olduğunu ve 30'a yakın farklı ülkenin firmalarının fuarda yer aldığını söyledi.

Katılımcı ve uluslararası katılımcı sayısının önceki fuara göre arttığına dikkati çeken Görgün, "Fuar boyunca beklediğimiz katılımcı sayısı 25 bin civarında." dedi.

Fuarın değinilmesi gereken önemli yönlerinden birinin savunma sanayisine emek veren, mutfakta olan KOBİ'lerin ve alt yüklenici firmaların yer alması olduğunu vurgulayan Görgün, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bunun dışında B2B ekseninde oluşturulmuş bir fuar. Yani bu fuarın mutlaka sonuçları bir takım imzalara, sözleşmelere dönüşecek. ASELSAN'ın KOBİ'lerle çalışması ve çalışmalarını genişlemesi konusuna önem veriyoruz. Geçtiğimiz sene 3 bin 200 firmayla çalışırken bunun 2917'sini KOBİ'ler oluşturdu. Bizim sadece üretim anlamında değil veya bir sistemin alt parçası değil, tasarım itibarıyla da Kobilerle alışkanlık haline getirmeye çalıştığımız bir bakış açısının olduğunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu fuarın öne çıkan yanlarından bir tanesi girişimcilere, fikri olanlara bu fikirlerini paylaşmak için sunulan birtakım platformların olması. Aynı zamanda davetli konuşmacılarla birtakım teknik konuların gün boyu fuar süresince devam ediyor olması önemli hususlarından."

Görgün, SAHA EXPO 13 Kasım'da tamamlandıktan sonra fuarın metaverse versiyonu olan "sanal ikizi"nin 15 Kasım'da devreye alınacağını ve fuarı fiziksel olarak ziyaret edemeyenlerin sanal dünyada metaverse alemine uygun hale getirilen fuarı ve ürünleri gezilebileceğini söyledi. Görgün, bu çalışmayı da ASELSAN iştiraki olan BİTES'in gerçekleştirdiğini bildirdi.

MİLLİLEŞTİRMEYE, YERLİLEŞTİRMEYE DEVAM

Haluk Görgün, ASELSAN yerli ve milli olarak ülkenin ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulduğu için faaliyetlerinin de bu eksende devam etmesinin beklendiğini söyledi.

Yaptıkları organizasyon değişikliği ile "Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcılığı" kurduklarını, bu Genel Müdür Yardımcılığı altında sadece bu işi yapacak millileştirme ve tedarikçi geliştirme direktörlüğü oluşturduklarını ve bu konuda sistematik bir şekilde çalışmaya başladıklarını anlatan Görgün, şunları kaydetti:

"Son 3 yılda millileştirdiğimiz ve millileştirmek üzerinden çağrıya çıktığımız projelerde 411'i realize oldu. Haftalık bazda tedarik zinciri yönetimi genel müdür yardımcılığındaki tüm yöneticilerimizle toplantı yapıyorum. Pazartesi günleri bir aksilik olmazsa saat 10.00'da başlayan bir toplantımız var. İşte o toplantıda ilk şey bana sundukları bir önceki haftaki toplantı ile bu toplantı arasında millileştirme ile yerlileştirme anlamında hangi firmalarla görüştüler, nasıl anlaşmalar yapıldı, ne kadar sipariş verildi ve bunların ülkemize kazancı ne oldu, ilk bunu dinleyerek başlıyoruz.



Bu bakış açısı şirketin geneline yayılıyor, ben bunu görüyorum hissediyorum. Birçok projemizde bazen ortak çözümlerin bulunması, kullanılması gerekebiliyor, burada da farklı projeler veya farklı ürünlerle geliştirdiğimiz ve çalıştığımız ama yönlendirebileceğimiz farklı bir boyut olabiliyor. Onları konuşuyoruz, tartışıyoruz. Fuarlarda, TEKNOFEST'lerde açıldığı dakikadan kapandığı dakikaya kadar kalıyorum ve bunları bir fırsat olarak görüyorum ve bunları değerlendirmeye çalışıyorum. Ve inanıyorum ki bu SAHA EXPO'nun bittiği gün de hem memleketimiz adına hem şirketimiz adına hem yeni bir işle hem yeni bir fırsat setiyle hayatımıza devam edeceğiz."