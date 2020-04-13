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Savunma

ASELSAN'dan tedarikçileri için 'Gücümüz Bir' platformu

ASELSAN, tedarikçileriyle iş birliğini artıracak 'Gücümüz Bir' platformunu oluşturdu.

AA13 Nisan 2020 Pazartesi 16:17 - Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 16:17
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, tedarikçilerle bağı güçlendirmek, millileştirme çalışmalarının etkinliğini artırarak dışa bağımlılığı azaltmak, ortak sosyal sorumluluk çalışmaları gerçekleştirmek, sektöre özel rapor ve değerlendirmeleri paylaşmak ve iş birliğini entegre bir çatı altında yürütmek hedefiyle ASELSAN, öncü ve yenilikçi "Gücümüz Bir" platformunu hayata geçirdi.

Hedef kitlesi ASELSAN'ın mevcut ve potansiyel tedarikçileri olan interaktif bir etkileşim ve gelişim platformu, kurumsal bir web sitesi ve mobil uygulamalar aracılığıyla hizmet verecek.

Platformla şirketin mevcut tedarikçileriyle ilişkilerinin güçlendirilmesi, potansiyel katma değer sağlayıcı tedarikçilerin ekosisteme kazandırılması ve ASELSAN tedarik ekosisteminin sürdürülebilirliğine katkı sunulması amaçlanıyor.

"Gücümüz Bir" platformu sayesinde tedarikçilerin küresel, yerel ve ASELSAN ile ilgili gelişmeler ve yenilikler hakkında bilgilendirilmesi, millileştirme çalışmalarına katkılarının artırılması, şirketin alan uzmanları tarafından verilecek eğitimlerle tedarikçilerin yetkinliklerine ve gelişimlerine katkıda bulunulması ve ihtiyaç duyulan insan kaynağına ulaşmaları konusunda destek sağlanması da hedefleniyor.

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