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ASFAT, kardeş ülke Azerbaycan'a MEMATT ihraç edecek

Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT), Azerbaycan'a Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı (MEMATT) ihracatı gerçekleştirecek.

AA09 Aralık 2020 Çarşamba 12:23 - Güncelleme: 09 Aralık 2020 Çarşamba 12:37
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatının Üretimi ve Teslimi Projesi kapsamında 20 araç kullanıma sunulacak.

ASFAT ve özel sektör iş birliğiyle Ar-Ge, dizayn, prototip ve seri üretim, sertifikasyon çalışmaları 14 ayda tamamlanan MEMATT, dışarıdan satın almaya kıyasla, çok daha üstün kalitede, uygun maliyetle ve askeri fabrika imkan ve kabiliyetleriyle yerli ve milli imkanlar kullanılarak Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) kullanımına hazır hale getirildi.

MEMATT'ın TSK'nin hizmetine sunulmasıyla eş zamanlı yürütülen ihracat çalışmalarından olumlu sonuç alındı. Azerbaycan ile 20 adet Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatının Üretimi ve Teslimi Projesi'ne ilişkin sözleşme imzalandı.

MEMATT projesinin önemli özelliklerinden birini sertifikasyon kabiliyetinin tamamen milli imkanlarla gerçekleştirilmesi oluşturuyor.

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