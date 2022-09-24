Askeri başarı en önemli referans! Savunma sanayisinde Türk imzası

Türk savunma sanayisi firmaları Güney Afrika'nın başkenti Pretorya'daki Afrika Havacılık ve Savunma Fuarı AAD 2022'de ürün ve kabiliyetlerini sergiliyor. Savunma sanayisi ve anayurt güvenliğine yönelik uzaktan kumandalı robotik araçlar geliştiren Elektroland Savunma da fuarda başta bomba imha robotları olmak üzere farklı görevler için geliştirdiği araçları tanıttı.

Elektroland Savunma Bölge Satış Müdürü Göktuğ Türk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afrika'da birçok ülkede ilişkileri bulunduğunu söyledi. Bazı bomba imha robotlarıyla satışlar gerçekleştirdiklerini anlatan Türk, şöyle konuştu:

"Hali hazırda birkaç farklı ülkede, özellikle Batı Afrika'da, ürünlerimiz bulunuyor. Zimbabwe'de kullanılan bomba imha robotumuz uzun zamandır operasyonel halde. Senegal'e teslimatlar yapılmak üzere işlemleri bitti. Angola geçtiğimiz sene başlayan bir ilişkimiz ve sözleşme aşamasına geldiğimiz süreçteyiz. Nijerya'ya yönelik bir bomba imha robotu projesi yürütmekteyiz. Tüm bunlara baktığımızda bu coğrafyada ürünlerimiz arasında bomba imha robotları ve biraz daha ağır sınıfta 200 kilogram civarında 7 eksenli robotik kollara sahip, paletli ya da tekerlekli, ülkelerin coğrafyasına bağlı olarak değişiklik gösteren robotlar sunuyoruz. Talepler genelde daha güçlü hidrolik kollar üzerinden ilerliyor. Bomba imha robotlarımız adıyla da paralel şekilde bomba imha timleri tarafından, uzman ekiplerce kullanılıyor. Eğitim, satış sonrası destek çok güçlü olduğumuz konular. Sadece ürün satışıyla biten bir sürecimiz yok."

- TÜRK GÜVENLİK GÜÇLERİ EN ÖNEMLİ REFERANS

AAD 2022'ye ilk kez katıldıklarına değinen Türk, fuarın hareketli ve geniş bir ziyaretçi portföyüne sahip olduğunu belirtti. Türk, "Uluslararası düzeyde duyduğumuz ama ilk kez tecrübe ettiğimiz bir fuar oldu. Oldukça etkili ve işlevsel gördüğümüz toplantılarımız oldu. Bundan sonra da aktif şekilde yer almayı planlayacağımızı düşündüğüm, güzel, imkanları etkili fuar." dedi.

Uzaktan kumandalı robotik araçlar pazarında keşif-gözlem operasyonlarının ön plana çıktığını dile getiren Türk, şunları kaydetti:

"Bundan dolayı da yeni projeler, ihaleler daha çok keşif-gözlem üzerine. Biraz daha küçük, atılabilir, bizim de Acrob ismini verdiğimiz ürünlere yönelik. Bunun yanında daha büyük, arazi şartlarında çok daha hızlı hareket eden ve farklı modifikasyonlara uygun altyapıya salip Boğaç, Hançer gibi insansız kara araçlarına talep oluşmuş durumda. Bunlar gelişirken elbette zaman alacaktır. Çünkü her biri literatüre çok yeni giren ürünler. Biraz daha adım adım ilerleyecek, envanterlerde yer edinecek ürünler. Bu pazarda da diğer pazarlarda olduğu gibi Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet, Jandarmanın envanterinde ürünlerin aktif kullanılıp kullanılmadığı çok önemli bir husus. Türkiye'de kullanılıyor olmaları temel referans. Türkiye'nin genel anlamda Afrika'daki varlığına, Türk ürünlerinin güvenilirliğine çok ciddi boyutta ilgi duyuluyor. Bu ürünlerin de burada aktif şekilde çok yakın zamanda envanterlere girmesini bekliyoruz."