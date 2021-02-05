Askeri uzmanlardan F-35 çıkışı: Birçok hata var... Teknoloji teknolojidir, savaş savaştır

star.com.tr 05 Şubat 2021 Cuma 16:29 - Güncelleme: 05 Şubat 2021 Cuma 16:29

Rus medyasının röportaj veren bir Rus askeri uzman, Amerika'nın F-35 hayalet savaş uçağının, çok karmaşık ve pahalı olduğunu iddia ediyor.

Dmitry Drozdenko Sputnik News'e verdiği demeçte, "F-35 çok karmaşık bir sistem ve bu nedenle çok sayıda kusur, hata ve başka şeyler var. Diğer sorunlar gibi, bunların hepsi aşırı derecede yüksek teknolojili bir uçak olduğu için, hatalarını gidermek çok zor." dedi.

Drozdenko,'ya göre, Amerikalılar bu uçağa tahammül ediyor çünkü trilyonlarca dolara mal olan sözleşmelerle çok büyük ve pahalı bir iş. Amerikalılar, F-35'leri üretmeye devam ederken, dördüncü nesil artı F-18'leri ve F-15'leri modernize ediyor ve onları Rusya'nın Su-35'ine eşit hale getirmeye çalışıyor.

NATİONAL INTEREST DROZDENKO'NUN YORUMUNU DEĞERLENDİRDİ

The National Interest'te yer alan bir makaleye göre, burada önemli olan, kimin daha iyi silahlara sahip olduğu ya da F-35'in yararları ve dezavantajları hakkında kafa karıştırmak değil. Drozdenko'nun işaret ettiği gibi, gizlilik gibi teknolojik gelişmeler geçicidir.

Bu, askeri teknolojinin rakip kavramları ve buna bağlı olarak nasıl savaşılacağıdır. Bunlar tarih ve koşullara dayanan kavramlardır. Amerika'nın son yüzyıldaki savaşlarının tümü, ABD'nin endüstriyel ve teknolojik kaynaklarını, gelişmiş ekipmanlarla bol miktarda tedarik edilen keşif kuvvetlerini sahaya çıkarmak için kullanabildiği denizaşırı ülkelerde yapıldı.

Rusya'nın, geçen yüzyılı Almanların iki büyük istilasının yanı sıra Japonlara, Polonyalılara ve hatta Rus İç Savaşı sırasında diğer Ruslara karşı büyük kara savaşları ile geçti. Gelişmemiş, engebeli veya donmuş savaş alanlarında yapılan çatışmalar ekipman açısından çok zor alanlardır.

Makalede, Rusya'nın gerçekten de hipersonik füzeler gibi gelişmiş silahlar yapma yeteneğine sahip olduğu hatırlatılırken, çok çabuk aşınan Rus jet motorları gibi dezavantajlar olduğu belirtildi.

Öte yandan Amerikan silahları olması gerekenden daha pahalı ve daha süslü olabilir, ancak İsraillilerin defalarca gösterdiği gibi, onları çalıştırmayı ve korumayı bilen ülkeler tarafından kullanılırsa oldukça etkili olabilirler.

DROZDENKO: TEKNOLİ TEKNOLOJİDİR AMA SAVAŞ SAVAŞTIR

Savaş ve teknolojinin aynı şeyler olmadığını belirten Drozdenko, "Rusya'nın derinliklerindeki engebeli bir yolda bir BMW ve bir Rus Niva hayal edin. İkisinden hangisi eskiyecek? Teknoloji teknolojidir, ancak savaş savaştır." diyor.

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