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Savunma

Asya Kaplanı ile imzalar atıldı! Türk silahlarını kullanacaklar

Malezya'da 17. Defence Service Asia (DSA) ile National Security (NATSEC) Asia 2022 fuarlarına katılan Türk KALEKALIP silah firması Endonezya polisiyle silah anlaşması imzaladı. Anlaşmaya göre, bu yıl içinde ilk parti olarak 32 keskin nişancı tüfeği Endonezya özel harekat birimine teslim edilecek.

AA28 Mart 2022 Pazartesi 11:47 - Güncelleme: 28 Mart 2022 Pazartesi 11:50
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Malezya'da, dünyanın en büyük savunma fuarlarından DSA ile NATSEC Asia 2022 fuarları Türk şirketlerinin yoğun katılımıyla misafirlerine kapılarını açtı.

Malezya Uluslararası Ticaret ve Sergi Merkezi'nde (MITEC) gerçekleştirilen DSA ile NATSEC Asia 2022 Fuarı'nda Endonezya delegasyonunu kabul eden KALEKALIP firması, Endonezya Özel Harekat Birimine KMR762 isimli 7,62 milimetre yarı otomatik keskin nişancı tüfeği satışı gerçekleştirdi.

Anlaşmaya göre, bu yıl içinde ilk parti olarak 32 keskin nişancı tüfeği Endonezya özel harekat birimine teslim edilecek.

5 bin 300 kilogram ağırlığındaki KMR762, 800 metrelik menzile sahip.

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