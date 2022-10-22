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Savunma

ATAK bugüne kadar görülmemiş kabiliyete sahip! MSB paylaştı: Kaçmaları imkansız

Türk Savunma Sanayii'nin yerli ve milli tasarımları Mehmetçiğin gücüne güç katıyor. Kahraman ordunun son teknoloji ile donatılması düşmana kıpırdama şansı tanımıyor. Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabı üzerinden nefes kesen anları paylaştı. Paylaşımda, 'En zorlu bölgelerde bile 'ATAK'larımız ve kahraman pilotlarımız teröristleri kaçınılmaz sonla tanıştırır' denildi.

Star Gazetesi22 Ekim 2022 Cumartesi 15:35 - Güncelleme:
ATAK bugüne kadar görülmemiş kabiliyete sahip! MSB paylaştı: Kaçmaları imkansız
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği T129 Atak Taarruz ve Taktik Keşif helikopterleri, Türk ordusunun caydırıcı gücü olarak öne çıkıyor.

MİLLİ YAZILIMLI ATAK

Milli yazılımlarla donatılan Atak, sağlam gövdesi ve üstün silah sistemleriyle de şanlı ordunun gökyüzündeki caydırıcı gücü oluyor.

KESİNTİSİZ 3 SAAT HAVADA KALABİLİYOR

Havada yaklaşık 3 saat kalma yeteneğine sahip Atak, 300 saatlik uçuştan sonra periyodik olarak ağır bakıma alınıyor.

Yakın hava desteği görevleri için 76 adete kadar güdümsüz roket ve 500 adet mühimmat kapasiteli 20 milimetre top ile donatılan Atak, çok amaçlı görevlere uygun olarak da 8 adet UMTAS antitank füzesi, 16 adet Cirit lazer güdümlü füze, 8 adet Stinger füzesi ile en modern elektronik harp ve elektro-optik sistemlerini de bünyesinde barındırıyor.

NEFES KESEN ANLAR

Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabı üzerinden nefes kesen anları paylaştı.

"Saklandıkları deliklerde kendilerini güvende zanneden teröristler, yerli ve millî gücümüz ATAK helikopterlerinin sesini duyduğu anda kaçışın imkansız olduğunun farkına varır! En zorlu bölgelerde bile "ATAK"larımız ve kahraman pilotlarımız teröristleri kaçınılmaz sonla tanıştırır."

Star Gazetesi

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