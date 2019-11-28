Ateş gücü gerçeği: Rus ordusu, İngiliz ordusunu dağıtır

İngiliz düşünce kuruluşu Royal United Services Savunma ve Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü (RUSI), Avrupa'da yaşanacak olası bir savaşta NATO'nun reflekslerini ve İngiltere'nin akıbetinin ne olacağına dair bir rapor yayımladı.

Rapora göre Doğu Avrupa’daki bir savaşta, İngiliz savunma güçleri Rus ordusu tarafından dağıtılacak, Rus ateş gücü kapsamlı bir şekilde İngiltere'nin kara kuvvetlerini vuracak.

Raporda, İngiltere'nin 2015 Ulusal Güvenlik Stratejisi'nde Rusya’nın NATO’ya yönelik saldırgan eylemler gerçekleştirme riskinin olduğu ve İngiltere’nin güvenilir bir caydırıcılık duruşunu sürdürmesi gerektiğini açıkça belirtildiği hatırlatıldı.

CAYDIRICI DURUŞ

İngiltere Kara kuvvetlerinin bu duruşunun, ''Savaş alanını şekillendiren düşman silahlarını ortadan kaldırarak müttefik kuvvetlerini koruma, düşman kuvvet konsantrasyonlarını kırarak düşman birimlerini yok edip, müttefiklere manevra kabiliyeti sağlamak.'' görevleri olduğu belirtildi.

Raporda olası bir çatışma halinde sahip olduğu entegre hava savunma sistemleri ve Avrupa'daki NATO güçlerinin ağır silah eksikliği sayesinde, muhtemelen Rusya'nın lojistik sistemlerini dağıtmaya ya da gizlemeye bile gerek duymayacağı ifade edildi.

Bu sayede Rusya'nın büyük birlikleri ve önemli miktarda lojistik desteği rahatça hareket ettirebileceği, NATO'nun sınırlı ateş gücüne karşı Rus kuvvetleri avantaj elde ederken, NATO'nun caydırıcılık duruşunu aşınacağı ileri sürüldü.

Topçu sınıfı ateş gücünün psikolojik açıdan çok önemli olduğunun belirtildiği raporda, askerlerin orantısız bir ateş gücü karşısında morallerini kaybederek strese kapılacağı ifade edildi.

Raporda bu durum şöyle ifade edildi:

NATO kuvvetlerinin, halihazırdaki topçu sınıfı ağır silah desteği yetersiz. Büyük bir ateş gücüne sahip düşmanla karşı karşıya kaldıklarında bu müttefik kuvvetlerinin moralini olumsuz yönde etkileyecek. Güçsüzlük ve durumsal farkındalık kaybı, birimlerin parçalanmasına önemli ölçüde katkı sağlayan iki önemli faktördür. NATO yeterli önlem almaması halinde, Rus kuvvetlerinin sahip olduğu uzun menzilli silahların hedefi haline geleceğini bilmelidir. Bu anlamda müttefik kuvvetler içindeki topçular bulundurarak psikolojik destek sağlamak şart.''

İNGİLTERE ATEŞ GÜCÜNÜ ARTIRMALIDIR

Birçok Rus ve NATO silah sisteminin karşılaştırıldığı raporda, Birleşik Krallık'ın ateş gücünü mutlaka artırması gerektiği vurgulandı. Raporda, bunun olabildiğince düşük bir maliyetle gerçekleştirilmesi gerektiği savunuldu.

RAPOR NEREDEN ÇIKTI?

Öte yandan Rusya'nın uluslararası yayın kuruluşu Russia Today’ye (RT) yazan İngiliz gazeteci Damian Wilson, 1831'de Wellington Dükü tarafından kurulan ve bu alandaki en eski kuruluş olan RUSI'nin ticari ilişkilerinin bulunduğunu söyleyerek, kuruluşun destekçileri arasında birçok yerli ve yabancı savunma şirketinin bulunduğunu belirtti.

Kuruluşun politik ve ticari bağlarına şüpheci yaklaşan Wilson, ''Söyleyemeye gerek yok. Gördüğünüz gibi RUSI ciddi bir siyasi ve ticari ateş gücüne sahip.'' dedi.

Wilson, Rusya ile İngiltere arasında olası bir çatışma görünmezken bu tür bir raporun sadece savunma şirketlerine yarayacağını ileri sürdü.