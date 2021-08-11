Avangard füzeleriyle donatılıp, 2023'te göreve başlayacaklar

11 Ağustos 2021 Çarşamba 08:24 - Güncelleme: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 08:24

13. Füze Tümeni Komutanı Tümgeneral Andrey Çerevko, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüşmede, "2023 yılına kadarki dönemde, 13. Füze Tümeni'ne, Avangard stratejik füze sistemiyle donatılan bir füze alayının daha eklenmesi öngörülüyor" ifadesini kullandı.

Sputnik'in haberine göre, İlk Avangard alayını konuşlandırma sürecinin bu yılın sonuna kadar tamamlanacağı bilgisini veren Çerevko, "İki füze silosunu hazır duruma getirme yönündeki çalışmalar devam ediyor. Yeniden silahlanma önceden belirlenen takvime göre gerçekleştiriliyor. Füzelerin silolara yerleştirilmesi ve savaşa hazır duruma getirilmesi 2021'in dördüncü çeyreğinde planlanıyor" dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı, 2019 Aralık ayında, Avangard füzeleriyle donatılan ilk alayın Orenburg şehri yakınlarında göreve başladığını duyurmuştu.