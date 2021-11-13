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Savunma

Avrupa ülkesinden şaşırtan çıkış! 300 ikinci el Cougar, 250 Abrams tankı

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, ülkenin kara kuvvetlerini modernize etme çabalarının bir parçası olarak ABD'den 300 adet ikinci el Cougar mayına dayanıklı, pusu korumalı (MRAP) araç alacağını duyurdu.

star.com.tr13 Kasım 2021 Cumartesi 17:56 - Güncelleme: 13 Kasım 2021 Cumartesi 17:56
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Polonya, kara kuvvetleri zırhlı araç envanterini genişletmek için ilginç bir karara imza attı.

Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak sosyal medya hesabından, Polonya'nın ABD'den 300 adet ikinci el Cougar mayına dayanıklı, pusu korumalı (MRAP) araç alacağını duyurdu.

Blaszczak, 'Bunlar, ABD Ordusunun uzun yıllardır ve birçok görevde kullandığı, kanıtlanmış araçlar." dedi.

300 ikinci el Cougar, 250 Abrams tank

Duyuru, Polonya tarafından bir dizi Amerikan askeri teçhizatı alımının en son kalemi oldu. Geçtiğimiz Temmuz ayında Blaszczak, Polonya'nın komşusu Rusya'nın zırhlı teknik kapasitesine karşı, ABD'den 250 M1A2 Abrams SEPv3 tankı satın alacağını duyurdu.

Blaszczak plana göre, Cougar'ların 2022'nin sonuna kadar "hızlandırılmış bir prosedür sayesinde" Polonya Silahlı Kuvvetlerine teslim edileceğini belirtti.

Blaszczak, "Sözleşme aynı zamanda bir lojistik ve eğitim paketini de kapsıyor." dedi. Anlaşmanın bedeli ise açıklanmadı.

General Dynamics Land Systems'den alınan verilere göre, Cougar'ın dört tekerlekten çekişli versiyonu altı kişilik bir mürettebatı taşıyabiliyor ve 2004'ten beri ABD Deniz Piyadeleri tarafından kullanılıyor.

star.com.tr

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