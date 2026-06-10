Avrupa'da 100 milyar euroluk hüsran! Rota KAAN'a dönebilir

Avrupa'nın yeni bir savunma sanayi ekosistemi inşa edebilmesi halen gündemde yerini koruyor.

TRT HABER'e göre; Almanya ve Fransa'nın "birlikte geliştireceğiz" diye duyurduğu 6. Nesil Savaş Uçağı projesi FCAS resmen sonlandırıldı. Avrupa medyasına göre anlaşmanın en kritik nedenlerinden biri yazılım, kaynak kodları, fikri mülkiyet hakkı gibi stratejik alanlar.

İddialara göre ise Fransa'nın, Paris dayatması Almanları kızdırdı. Fransa asıl birikimin kendinde olduğunu ve söz konusu tasarruflarda yetkili olmak istedi. Ancak Almanya ise milyarlarca euro harcayacakları bir projede "sadece parça üreten taraf" olmayı kabul etmedi.

Avrupa'nın en önemli nükleer güçlerinden biri olan Fransa için yeni uçağın nükleer silah taşıyabilmesi ve uçak gemilerine iniş-kalkış yapabilmesi onlar için "olmazsa olmaz" başlıklardan biriydi.

Berlin ise her iki dayatmanın da kendileri adına son derece geçersiz olduğunu çünkü ne nükleer ne de savaş gemisi adına bir planı olmadıklarını en üst düzeyde kamuoyuna duyurdu.

FCAS projesini başka Avrupa ülkeleri de bekliyordu. Ancak günün sonunda Avrupa'nın en iddialı savunma sanayii projelerinden biri anlaşmazlık nedeniyle iptal oldu.

Yaşanan aksilikler tüm Avrupa gözlerini KAAN'a çevirdi. KAAN şimdilik 5. nesil olsa da Türkiye'nin 6. nesil savaş uçağı için de çalıştığı biliniyor.

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu'nun "KAAN üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Avrupalı ülkeler de 6. nesil savaş uçağı üretebilme hedefinde. Biz de. Ve biz onlardan önce yapacağız" vurgusu önemli.

Akademisyen Barın Kayaoğlu süreci hayli yakından takip eden isimlerden biri... Kayaoğlu'na göre FCAS'ın iflasıyla dünya genelinde artan jeopolitik belirsizlikleri birlikte okuduğunuzda ortaya ilginç bir tablo çıkıyor.

Akademisyen Barın Kayaoğlu süreci hayli yakından takip eden isimlerden biri... Kayaoğlu'na göre FCAS'ın iflasıyla dünya genelinde artan jeopolitik belirsizlikleri birlikte okuduğunuzda ortaya ilginç bir tablo çıkıyor.

İspanya eskiyen savaş uçaklarının yerine yenilerini koyma niyetinde. ABD'den F-35 alımını iptal ettiklerini, FCAS ve Eurofighter'a yöneleceklerini duyurmuşlardı. Madrid yönetimi tarihi net olmasa da 20 yeni Eurofighter alacak. Ancak burada da üretim hattının ağzına kadar dolu olması sorunu boy gösteriyor.

Avrupa'da bir diğer savaş uçağı projesi de ilk etapta ismi TEMPEST olarak duyurulan ancak bugünlerde GCAP olarak bilinen ortaklık. Burada İngiltere, İtalya ve Japonya 6. nesil savaş uçağı yapma hedefinde. Yapay zeka odaklı, sürü İHA/SİHA'ları da yönetebilecek bulut tabanlı bir muhabere ağının inşa edilmesini kapsayan bu projede de takvimin ciddi şekilde sarkma ihtimali var.

Gelinen noktada, ABD hariç yeni nesil bir savaş uçağını kendi başına uçurabilen tek NATO ülkesi Türkiye.

Barın Kayaoğlu, savaş tamtamlarının çok daha güçlü duyulmaya başladığı bugünlerde kimsenin uzun yıllar bekleyecek durumda olmadığının altını çiziyor. Ardından da sözlerini şöyle tamamlıyor:

"Avrupa ülkeleri yeni uçaklar için ABD'ye F-35 hatta F-47 talebiyle de gidebilir... Ancak orada da bazı riskler var. ABD'nin F-35 projesinde öngörülemeyen şekilde artan masrafları soru işareti. Ayrıca, İsrail dışındaki ülkelere kullanım, yazılım güncellemeleri ve operasyonel otonomi konusunda getirdiği kısıtlamalar da sıkıntılı olabilecek detaylar.

Tüm bunların ışığında Türkiye'nin KAAN, ANKA-3 ve KIZILELMA gibi son derece gelişmiş ve her biri gökyüzüyle buluşmuş sistemlerle daha güçlü pozisyona yükselmesi muhtemel. Öte yandan Türkiye, İspanya'ya yaptığı Hürjet satışında olduğu gibi, alıcı ülkenin kendi alt sistemlerini de ürüne entegre etmesine müsaade eden iş birliklerine açık."