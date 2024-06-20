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Savunma

Avrupa'da Türkiye gururu! Yeni anlaşmalar kapıda

Paris'teki Savunma Sanayisi Fuarı Eurosatory 2024'te Türk firmalarına yoğun ilgi gösteriliyor. Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Yunus Demirer, Savunma Sanayisi Fuarı Eurosatory 2024'e Türkiye'den 52 firmanın katıldığını belirterek, 'Gördüğüm kadarıyla firmalarımıza yönelik diğer ülkelerden, diğer firmalardan ve alıcılardan çok büyük ilgi var. Bu da bizim açımızdan çok büyük gurur verici bir gelişme. Umuyorum bu fuardan firmalarımız yeni sözleşmeler ve yeni anlaşmalarla çıkacaklardır.' dedi.

AA20 Haziran 2024 Perşembe 11:19 - Güncelleme:
Avrupa'da Türkiye gururu! Yeni anlaşmalar kapıda
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Fransa'nın başkenti Paris'te savunma ve güvenlik endüstrisi alanında önde gelen uluslararası etkinliklerden Eurosatory Fuarı'nı ziyaret eden Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Yunus Demirer, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Eurosatory'nin dünyanın en önemli savunma sanayisi fuarlarından olduğunu ve özellikle Kara Kuvvetlerine hitap ettiğini belirten Demirer, fuara dünyadan aşağı yukarı 2 bin savunma sanayisi firmasının katıldığını söyledi.

Demirer, Türkiye'den de 52 firmanın fuarda yer aldığını, bu katılımın çok önemli olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"(Fuar) Bizim ülkemizin savunma sanayisinin ulaştığı noktanın tüm diğer uluslararası camiaya ve diğer firmalara, diğer alıcılara gösterilmesi bakımından önemli. Firmalarımızı ziyaret ediyorum ve gördüğüm kadarıyla firmalarımıza yönelik diğer ülkelerden, diğer firmalardan ve alıcılardan çok büyük ilgi var. Bu da bizim açımızdan çok büyük gurur verici bir gelişme. Umuyorum bu fuardan firmalarımız yeni sözleşmeler ve yeni anlaşmalarla çıkacaklardır."

- EUROSATORY FUARI

Geliştirilen savunma teknolojileri ve sistemlerinin sergilendiği, üreticileri, startupları, sektör uzmanlarını ve devlet yetkililerini bir araya getiren Eurosatory 2024, Paris'te düzenleniyor.

Fransız Ulusal Jandarma Müdahale Birimi (GIGN), özel polis timi RAID ve Fransız Ulusal Polisi tarafından gösterilerin gerçekleştirileceği fuarda savunma şirketi yöneticileri ve hükümet yetkililerinin aralarında bulunduğu 400'den fazla kişi konuşma yapacak.

Fransa'nın Thales ve Airbus dahil 678 şirketle, ABD'nin Intelsat, GM Defence gibi 168 katılımcıyla temsil edileceği fuarda aralarında ASELSAN, Otokar, CANiK ve Samsun Yurt Savunma (SYS) gibi Türk savunma sanayisinden 50'nin üzerinde şirket de boy gösterecek.

Onlarca ülkeden 2 bin civarında katılımcının yer aldığı fuar, yarına kadar devam edecek.

  • Eurosatory 2024
  • Paris
  • Yunus Demirer

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